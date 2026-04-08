Trump considera “empresa conjunta” con Irán para cobro de peaje en estrecho de Ormuz

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló hoy miércoles que está considerando establecer una «empresa conjunta» con Irán para el cobro de peajes a los barcos que pasen a través del estrecho de Ormuz.

«Estamos pensando hacerlo como una empresa conjunta», dijo Trump a ABC News. «Es una manera de asegurarlo, también de protegerlo de muchas otras personas. Es algo hermoso», comentó.

El martes por la noche, Trump escribió en la red Truth Social que Estados Unidos podría obtener «mucho dinero», «ayudando con la acumulación del tráfico en el estrecho de Ormuz».

«Estaremos cargando suministros de todo tipo, y sólo ‘merodeando’ en orden para garantizar que todo marche bien. Confío en que eso ocurrirá», expresó.

Trump sugirió el lunes que Washington podría cobrar peajes a los barcos en el estrecho de Ormuz, subrayando que la reapertura de la vía navegable debe ser parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

«¿Qué tal si nosotros cobramos peajes?», dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes en la Casa Blanca. «Preferiría hacer eso que dejárselos (a los iraníes)».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...