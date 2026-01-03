BRP condena invasión militar de EEUU contra Venezuela y la captura de su presidente 

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) condena la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y ls captura de su presidente Nicolás Maduro y su esposa.

El BRP, a través de un comunicado, señaló que la agresión militar a Venezuela y el «secuestro» del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte el Gobierno de Estados Unidos, es un acto «de barbarie» que debe ser condenado por todos los pueblos del mundo y que no debe quedar impune.

A juicio del BRP, «no solo se trata de una violatoria de las normas jurídicas internacionales, sino de una acción criminal contra el pueblo venezolano y el derrocamiento de su presidente por parte del mayor Estado imperialista».

El Bloque destacó que el pueblo venezolano «saldrá victorioso» de la escalada agresiva de Donal Trump y su Gobierno.

«Es necesario que los pueblos y los gobiernos de izquierda y progresistas del mundo construyan un escudo de solidaridad con Venezuela y con ellos mismos, para ayudar derrotar todas las agresiones imperialistas», concluyó el BRP.