Masiva marcha de solidaridad con Palestina culmina en Estambul

Compartir

Estambul/Prensa Latina

Más de medio millón de personas participaron en una masiva marcha de solidaridad con Palestina, que culminó en el emblemático Puente de Gálata, en la ciudad turca de Estambul, según informaron hoy los organizadores del evento.

La movilización, convocada por la Alianza por la Humanidad y la Plataforma de la Voluntad Nacional, contó con la participación de más de 400 organizaciones y asociaciones de la sociedad civil.

La iniciativa fue respaldada por la Fundación de la Juventud Turca bajo el lema “No cederemos, no guardaremos silencio y no olvidaremos a Palestina”.

Los manifestantes exigieron el fin de las acciones militares israelíes contra el pueblo palestino y denunciaron lo que calificaron como masacres en los territorios ocupados.

Durante el acto se desplegaron grandes pancartas con mensajes como “Justicia para Gaza” y “Viva Palestina”, junto a banderas de Türkiye y Palestina.

Los asistentes corearon consignas de apoyo al pueblo palestino y expresiones de rechazo a Israel, además de entonar cánticos religiosos y nacionales.

La jornada incluyó presentaciones artísticas, canciones e himnos solidarios, y fue ampliamente cubierta por medios de comunicación locales e internacionales. Al evento asistieron ministros, parlamentarios, dirigentes políticos y líderes de organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con los organizadores, la movilización reunió a unas 520 mil personas y concluyó con discursos y oraciones en homenaje a los mártires y al pueblo palestino.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...