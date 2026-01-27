Grave irresponsabilidad en velada de boxeo popular: exponen a mujer embarazada a combatir

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Una situación absolutamente irresponsable se registró durante una velada de boxeo popular organizada con el aval de la FESALBOX y la Alcaldía de Sonsonate, cuando se pretendió subir al ring a una mujer en evidente estado de embarazo para disputar un combate, trascendio en las redes sociales.

El hecho, que generó indignación inmediata entre los asistentes, pudo haber terminado en una tragedia. Fue la reacción responsable del público la que evitó que el combate se llevara a cabo, exigiendo que la mujer fuera retirada del ring, lo cual finalmente ocurrió ante la presión colectiva.

Este episodio deja en evidencia graves fallas en los controles médicos, organizativos y de supervisión, así como una preocupante negligencia por parte de las entidades responsables del evento. Permitir —o no detectar— que una mujer embarazada sea programada para un combate de boxeo constituye una violación elemental a las normas mínimas de seguridad, ética deportiva y protección de la vida y la salud, señalan entendidos en la materia.

El boxeo, incluso en su modalidad popular o amateur, no puede ni debe desarrollarse al margen de protocolos médicos básicos, menos aún con la complacencia de instituciones que están llamadas a regular, fiscalizar y garantizar la integridad de los participantes.

Ante la gravedad de los hechos, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) debe tomar cartas en el asunto de manera inmediata, abrir la investigación correspondiente y deducir responsabilidades administrativas, deportivas y, de ser el caso, legales, contra quienes resulten responsables por esta grave omisión, señalan.

Resulta inaceptable que este tipo de situaciones sigan ocurriendo y que sea nuevamente la ciudadanía quien tenga que intervenir para evitar consecuencias irreparables. El deporte no puede construirse sobre la improvisación ni el desprecio por la vida humana.

