Copa Internacional Muñequera 2025: Ilobasco hace historia en el Balonmano Centroamericano

Redacción Deporte

@DiarioCoLatino

Ilobasco, Cabañas, se convirtió este fin de semana en el epicentro del balonmano regional con la celebración de la «Copa Internacional Muñequera 2025», un evento que marca un antes y un después para el deporte salvadoreño.

El evento fue organizado y liderado por «Handball Muñequeros». La competición logró un hito histórico: «al descentralizar el balonmano y reunir, por primera vez, a tres países en una copa impulsada por un club salvadoreño».

La inauguración oficial se realizó el 28 de noviembre, mientras que el 29 de noviembre se desarrolló *todo el torneo*, concentrando una intensa jornada deportiva que convirtió a Ilobasco en la casa del balonmano centroamericano.

Más de 120 atletas de Guatemala, con el club Zacapa; Panamá, el Club Apuro Balonmano, y El Salvador Colegio Santa Cecilia y Club Handbal Muñequeros se dieron cita para demostrar su talento, disciplina y pasión en cada partido. Esta participación histórica refleja el crecimiento del balonmano en la región y el impacto que Handball Muñequeros ha logrado desde la comunidad hacia la escena internacional.

“Lo logramos. Como familia Muñequera nos sentimos profundamente orgullosos de poner en alto el nombre de El Salvador. Por primera vez, un club salvadoreño une tres países en un mismo torneo. Esto es historia y es apenas el comienzo”, expresaron los organizadores.

Este logro no habría sido posible sin el apoyo decidido de la empresa privada, que confió y apostó por este proyecto deportivo. Handball Muñequeros agradece profundamente a:

*Blue Fruit Nutrition, Memo López, Kamifi, Margarita Alvarenga Seguros, Electrolit, Agua La Milagrosa, Hotel Armoni Inn, Hotel Sueños, Club de Ajedrez “Miniaturas & Mates”, Eventos Díaz, Pelo’s Sport, Shoes 17 Store, Tiestos Restaurante, Transportes Velsa, Tel-Set, Oficina Jurídica S&A y Asociados, Heliconias, Ilobasco DMV, 1000 Burgert y Terracería Díaz.*

Agradecimiento especial al Centro Escolar Francisco Menéndez, cuya banda musical dio un toque único a la inauguración, y a Cruz Verde Seccional Ilobasco, por su labor y acompañamiento durante toda la jornada.

La Copa Internacional Muñequera 2025 no solo llevó balonmano de alto nivel a Ilobasco; también dejó un mensaje claro: «cuando la pasión, la identidad y el trabajo en equipo se unen, se pueden construir proyectos que trascienden fronteras».

Handball Muñequeros reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo, orgulloso de seguir abriendo caminos para que el balonmano salvadoreño continúe creciendo con fuerza, identidad y visión internacional.

