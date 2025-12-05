Página de inicio » Nacionales » La Paz Compartida Florece en el MUPI

La Paz Compartida Florece en el MUPI

Comunidades de la zona norte se reúnen en el Museo de la Palabra y la Imagen para un proceso de sanación y autocuidado, destacando la labor de las mujeres y la memoria histórica.

Comunicaciones MUPI

Pobladores de distintas comunidades de Chalatenango se congregaron este viernes 5 de diciembre en el Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) , en esta capital, para participar en un significativo evento de formación y encuentro comunitario.

El encuentro, titulado «De la batalla interior a la paz compartida: herramientas de reconocimiento de aprendizaje y autocuidado», fue diseñado para impulsar procesos transformadores de sanación comunitaria entre los participantes. La sesión fue dirigida por Ana Miriam Hernández, y contó con la conducción y facilitación de Claudia Anay García y Javier Rogel, con el apoyo de BMZ y TDH-Alemania.

 La Delegación de Chalatenango

Alrededor de 45 personas procedentes de los municipios de Arcatao, Guarjila y Las Vueltas conformaron el grupo, integrado mayoritariamente por mujeres, además de hombres e infantes.

La jornada comenzó con un recorrido guiado por las exposiciones del MUPI. Los visitantes interactuaron con material que rememora sucesos históricos clave, como los eventos de 1932, y muestras artísticas, incluyendo la exposición dedicada a los Cuentos de Cipotes de Salarrué.

 Bordando Historias y Memoria

Entre los asistentes se encontraban integrantes del colectivo “Mujeres Vueltenses Bordando Historias”, una destacada iniciativa de memoria histórica que también promueve emprendimientos económicos. Ellas estuvieron acompañadas por Teresa Cruz, bordadora y educadora popular del MUPI, quien ha guiado su labor.

El encuentro subraya el compromiso de estas comunidades con el recuerdo de su pasado y la construcción activa de un futuro basado en el autocuidado y la cohesión social. La actividad también contó con el apoyo fundamental del voluntariado de Olvin Ábrego y María José Méndez.

