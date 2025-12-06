Casi 600 personalidades de Chile expresan apoyo a Jara

Compartir

Santiago de Chile/Prensa Latina

En una carta pública divulgada este viernes, 40 Premios Nacionales y unas 540 personalidades de Chile expresaron su apoyo a la candidata presidencial, Jeannette Jara, y advirtieron sobre los riesgos de un gobierno de José Antonio Kast.

“Sin libertad de pensamiento, imaginación, de investigación y de expresión quedamos a merced de la manipulación ideológica”, dicen los firmantes, y señalan los retrocesos en varios países gobernados por la ultraderecha en la región.

Precisan entre ellos la pobreza, reproducción y profundización de las desigualdades, desempleo y falta de oportunidades para los jóvenes, represión de las poblaciones marginadas, fuga de cerebros y ruptura de la cohesión y convivencia social.

Nuestro llamado es a cuidar el presente y no hipotecar el futuro, declaran los firmantes, entre quienes figuran los Premios Nacionales Raúl Zurita, Valentín Trujillo, Cecilia Hidalgo, Miguel Kiwi Tichauer, Alejandro “Mono” González y Faride Zerán, y muchos otros.

A la misiva se sumaron también más de 540 personalidades de las ciencias, las artes, la cultura, la academia, el periodismo, la investigación, antropólogos y defensores del medioambiente.

La declaración titulada “Con-Ciencia y Cultura para el bienestar de Chile” afirma que el país merece continuar el camino de las transformaciones con justicia social, avanzar con mejores niveles de convivencia y oportunidades para todos.

Mencionan el posicionamiento logrado a nivel internacional por las contribuciones en áreas de conocimiento como la salud, astronomía, paleontología, inteligencia artificial, océanos y Antártica.

“En cultura, nuestra literatura, música y cinematografía recibieron múltiples reconocimientos”, precisan y ponen como ejemplo el trabajo reciente de científicos del área de la salud e ingeniería que evitó la muerte de lactantes por el virus sincicial.

Todo ello, advierten, corre peligro, como se puede observar en naciones del área donde la extrema derecha desfinanció la investigación en áreas relevantes, entre ellas las de género y diversidades, y apoyó la negación del cambio climático.

Esto, en resumen, implica limitar la libertad de investigación, así como definiciones políticas sobre qué se puede investigar y qué no. Los supuestos defensores de la libertad, concluyen, finalmente coartan la nuestra para imponernos su programa. Jeannette Jara, propuesta por partidos de izquierda, centro, progresistas más la Democracia Cristiana, disputará la presidencia el 14 de diciembre frente a José Antonio Kast, candidato del extremista Partido Republicano.

