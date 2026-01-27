Ricardo Navarro recomienda que entidad rectora de la pesca y acuicultura debe estar en el MARN

El Gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa la aprobación de la “Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, con la cual se elimina el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA) y sus funciones pasarán a una nueva entidad, ya no al Ministerio de Agricultura, sino al Ministerio de Economía. Ricardo Navarro recomienda que debe ser parte del MARN.

La iniciativa fue presentada el día de la plenaria y enviada a la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente; por lo que aún no ha sido discutido en comisión. El Gobierno pide la aprobación de esta ley, para “establecer un marco jurídico e institucional para el diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de pesca, acuicultura y conexas, orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutrición, el crecimiento económico, el uso racional de los recursos hidrobiológicos, sin poner en riesgo la conservación del medio ambiente, a través del enfoque de la economía azul”.

La “economía azul” es un modelo económico que busca aprovechar de manera sostenible los recursos marinos y acuáticos, equilibrando el crecimiento económico con la protección del medio ambiente.

La iniciativa tiene 17 páginas, incluyendo los considerandos y 31 artículos; habla sobre el objeto y marco institucional, la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA) (su finalidad, las atribuciones, su estructura organizativa, sus funciones), del régimen financiero, patrimonial y sancionatorio de la autoridad.

La normativa deroga los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura, aprobada por Decreto Legislativo el 6 de diciembre de 2001. Estos artículos que serán derogados establecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) como el ente rector de la política y planificación de la pesca y acuicultura. Establece (el 8) que CENDEPESCA sería la dirección general para aplicar la normativa.

El 9 y 10 habla sobre los mecanismos de coordinación con otras entidades y sobre las facultades, respectivamente. El 11 y 12 hablan sobre la creación del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CONAPESCA) y el Comité Consultivo Científico Nacional de Pesca y Acuicultura (CCCNPESCA), respectivamente, por lo cual, estas instituciones serán liquidadas.

La ASEA sustituirá a CENDEPESCA y esta última trasladará sus funciones y su presupuesto. Además, ya no será parte del MAG, sino del Ministerio de Economía.

Sobre el tema, el presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, señaló que cuando se fundó CENDEPESCA, se hizo “con el buen propósito” de promover el desarrollo de la pesca y la acuicultura, pero el problema fue “que se puso en el lugar equivocado”, ya que el MAG se enfoca en la productividad, cuando las especies marinas cada vez más se ven reducidas en El Salvador.

Y ahora, que lo pasarán al Ministerio de Economía, “es un paso más equivocado”, ya que a estas especies de la naturaleza “no se deben ver con ojos económicos”, enfatizó.

“El Ministerio de Economía, ¿qué saben ellos de pesca y de acuicultura? ese no es el lugar para poner un instituto que vaya a regular las políticas y planificación de la pesca y la acuicultura. Debería estar en el Ministerio del Ambiente, porque es la única autoridad, suponiendo que funcione bien, que podría garantizar que ese recurso se mantiene y al mantenerse, se puede garantizar que haya un nivel de producción aceptable”, expresó.

En ese sentido, Ricardo Navarro, directo del CESTA, recomendó al Gobierno que reflexionen sobre las decisiones. “No deben ver el bien marino o recurso marino con ojos meramente económicos, deben verlo más con ojos ambientales”.

Según el Presupuesto 2026, CENDEPESCA tiene asignado para este ejercicio fiscal, $590,245, y cuenta con 25 empleados, entre técnicos y auxiliares.

Sobre las obligaciones laborales, el artículo 26 de la propuesta señala que “para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la terminación de las relaciones laborales que se originen como consecuencia del traslado de funciones del CENDEPESCA a la ASEA, el MAG coordinará las acciones pertinentes a efecto de indemnizar a los servidores públicos conforme a ley”.

Agrega que “la ASEA no tendrá obligación de dar continuidad a las relaciones laborales, ni de cualquier otro compromiso de carácter colectivo en esa materia”.

Para la transición, se creará una comisión, que estará conformada por tres representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y tres representantes de la ASEA, que durará en sus funciones por un periodo de noventa días a partir de la entrada en vigencia de la ley para coordinar y gestionar el proceso de transferencia.

La ASEA estará conformada por: un director ejecutivo, quien será la máxima autoridad y será nombrado por el presidente de la República y las instancias administrativas, así como técnicas y operativas que establezca el director ejecutivo de la ASEA.

El Gobierno justifica esta nueva normativa al decir que “es necesario realizar una actualización del marco regulatorio, que determine el alcance y naturaleza de su relación al formular y aplicar nuevos criterios de ordenación, de desarrollo sostenible y responsable en el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos con enfoque de economía azul, para adaptarse a los cambios tecnológicos, fomentar la innovación y la competencia de acuerdo con las políticas nacionales y los principios internacionales”.

