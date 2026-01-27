Diputados a favor de ratificar préstamo por $195 millones para aeropuerto

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de ratificar un préstamo por $195 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero.

Los fondos se utilizarán para ejecutar obras que ayudarán a mejorar la conectividad aérea de los usuarios de esa terminal, así como los servicios que se prestan. Además, se fortalecerán las labores institucionales de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), que opera dicha base aérea, según se informó este lunes en la instancia legislativa.

La mesa de trabajo recibió a la subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Michelle Arce. Explicó que, el 18 de diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno a gestionar el empréstito y que, el pasado 13 de enero, fue suscrito con el organismo internacional.

“Vamos a garantizar servicios de alta calidad, ante la demanda de pasajeros y con ellos contribuiremos a impulsar la actividad económica del país y en particular del sector turístico”, expresó la funcionaria. Dicho préstamo se cancelará en un plazo de 23 años con un periodo de gracia de 7 años y medio.

Entre las obras que se financiarán con los fondos está la segunda etapa de la ampliación de la terminal de pasajeros (infraestructura con accesibilidad universal para personas con discapacidad o con limitaciones para movilizarse), ampliación de la plataforma de aeronaves y construcción de calle de rodaje.

Los fondos permitirán tener seis nuevas salas de espera, las cuales estarán diseñadas con amplios pasillos y con una iluminación natural para poder tener mayor comodidad durante la espera de los vuelos. Habrá igual número de puentes de abordaje (con los que se totalizarán 25) los que facilitarán las operaciones de una manera rápida.

A la vez, se ampliará una plataforma que permitirá el estacionamiento de tres aeronaves adicionales, incluyendo aviones de cabina ancha y así se ampliará la oferta de rutas, horarios y destinos disponibles desde El Salvador.

Asimismo, se construirá un edificio de estacionamiento vehicular y otro de servicio de salvamento y estación contra incendios.

La Comisión dictaminó a favor de la ratificación de dicho préstamo, el cual será conocido por el pleno el jueves en sesión plenaria.

