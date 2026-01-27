CONSAA recibirá $1.4 millones para su funcionamiento

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLartino

Los diputados reformarán la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar $1,489,580 al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, como complemento de los $282,929 que le corresponden, gracias a la contribución aportada por los productores de caña de azúcar.

Sobre la incorporación, la subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Michelle Arce, comentó que la suma a incorporar es de $1,489,580 y se destinará en la parte correspondiente al ramo de Economía.

Según lo reportado por la Dirección General de Tesorería, se debe ingresar al presupuesto especial del CONSAA $282,929, para complementar el financiamiento de diversas necesidades de dicho consejo.

El CONSAA es un organismo estatal con autonomía administrativa, está adscrito al Ministerio de Economía y tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.

En la instancia legislativa, se informó que existe un saldo acumulado proveniente de la contribución que aportan los productores de caña y centrales azucareras e ingenios por libra de azúcar.

En ese aspecto, al incluirse los recursos que se indican la cantidad total a transferirse a esa entidad descentralizada en concepto de la precitada contribución durante el presente ejercicio financiero fiscal, asciende al valor de $1,489,580,00 del Fondo General, con este monto se complementa la cantidad antes comentada.

De acuerdo al artículo 16 de la Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, el presupuesto de gastos e inversiones anuales del consejo será financiado con una contribución aportada por los productores de caña de azúcar y las centrales azucareras o ingenios por cada libra de azúcar extraída.

Ante esto, el 29 de octubre de 2025, en el pleno legislativo se estableció el valor de ochocientas noventa y una millonésimas de dólar ($0.000891) por libra de azúcar extraída, esto es equivalente a un mil novecientas sesenta y tres millonésimas de dólar ($0.001963) por kilogramo de azúcar extraído.

Por ello, la contribución que deberán aportar los productores de caña y centrales azucareras o ingenios durante la zafra ejecutada entre el año 2025 y 2026 será por un monto de $1,206,651, debido a que se estima una extracción de 1,354,265,993 libras de azúcar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...