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Aumentará la dependencia alimentaria

Redacción Nacionales 16 marzo, 2026 Economía, Portada Comentarios desactivados en Aumentará la dependencia alimentaria 252 Vistas

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César Villalona
Economista

El 16 de julio de 2024, Bukele dijo que “El Salvador tendrá seguridad alimentaria”, pero lo que ha sucedido desde entonces es que las importaciones de alimentos crecen y la producción nacional baja.

El año pasado las importaciones de alimentos aumentaron 13% en valor (cantidad de dinero) y 16% en volumen (cantidad de quilogramos). Esos datos aparecen en la página 58 del “Informe Estadísticos de Comercio Internacional de Mercancías” publicado por el BCR. Ese año la producción agropecuaria se estancó.

El Gobierno salvadoreño decidió darles más facilidades a las empresas de Estados Unidos para que vendan productos agropecuarios en El Salvador. Eso significa que la producción nacional tendrá más competencia y seguirá cayendo. Claro, en este negocio no solo ganan los exportadores de Estados Unidos, sino los importadores de El Salvador, algunos de ellos vinculados al clan empresarial familiar.

Como resultado de esa política, habrá más comida importada (y más cara), menos producción local, menos empleo en el agro y más reconcentración de la tierra para actividades no agropecuarias.

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