Trump reprende a aliados por renuencia a unirse a esfuerzos en estrecho de Ormuz

WASHINGTON/Xinhua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó de que los aliados de Estados Unidos se muestren renuentes a responder a su llamado para unirse a una misión multinacional propuesta por la Casa Blanca para escoltar buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.
«Nosotros los hemos protegido de fuentes externas horribles, y ellos no se han mostrado muy entusiastas. Y a mí me importa el nivel de entusiasmo», dijo Trump en conferencia de prensa.
Trump señaló que algunos países que albergan gran número de soldados estadounidenses declinaron proporcionar asistencia cuando Washington se les preguntó si podrían aportar dragaminas para una posible misión de escolta.
«Yo no los presiono, porque mi actitud es que no necesitamos a nadie», afirmó Trump. «Pero es interesante: Casi lo estoy haciendo en algunos casos, no porque los necesitemos, sino porque quiero saber cómo reaccionan».
En particular, Trump dijo que «no está contento con Reino Unido», pues el primer ministro británico, Keir Starmer, declinó ayudar a Estados Unidos en la etapa inicial de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
«Me sorprendí mucho con Reino Unido porque Reino Unido… hace dos semanas dije: ‘¿Por qué no mandan algunos barcos para allá?’ Y él realmente no quiso hacerlo», dijo Trump, quien describió a Reino Unido como su «más antiguo aliado».
Por otra parte, Trump afirmó que «numerosos países me han dicho que están en camino», aunque no dio nombres.
En múltiples informes de los medios se ha indicado que al parecer, los aliados de Estados Unidos o no se han comprometido o han declinado participar.
«Yo he sido un gran crítico de todo eso de proteger países porque sé que nosotros los protegeremos. Y que si alguna vez necesitamos ayuda, ellos no van a estar ahí para nosotros. Simplemente, lo he sabido desde hace mucho tiempo», se lamentó el presidente.
Trump dijo además que las fuerzas estadounidenses han hundido todos los minadores iraníes, pero que no está claro si Irán empezó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, y agregó que ahora Irán puede colocar minas en otro tipo de embarcaciones y arrojarlas al estrecho.
UE rechaza ampliar misión naval a Ormuz
La Unión Europea (UE) no tiene interés en ampliar su misión naval «Aspides» al estrecho de Ormuz, dijo este lunes la jefa de política exterior Kaja Kallas.
Después de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores, Kallas dijo que los ministros de la UE discutieron opciones para proteger mejor la navegación en la región.
«Estamos trabajando en soluciones diplomáticas para el estrecho de Ormuz», dijo Kallas y añadió que «esta no es la guerra de Europa».
«Aspides», palabra que significa escudo en idioma griego, es una misión naval defensiva lanzada por la UE en febrero de 2024.
Los comentarios de Kallas se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a apoyar los esfuerzos para proteger el transporte de petróleo en la vía fluvial estratégica.