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Ministro de Relaciones Exteriores de IránSeyed Abbas Araghchi (Xinhua/Liu Lei) (oa) (rtg)

Funcionarios de EEUU e Irán reactivan contacto directo en días recientes, señala reporte

Redacción Nacionales 16 marzo, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Funcionarios de EEUU e Irán reactivan contacto directo en días recientes, señala reporte 353 Vistas

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WASHINGTON/Xinhua

Un canal de comunicación directo entre funcionarios de Estados Unidos e Irán fue reactivado en los últimos días, se indicó hoy en un reporte del medio estadounidense en línea Axios que citó a un funcionario y a una fuente estadounidenses enterados.

La comunicación entre el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, es el primer contacto directo conocido entre los dos países desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques masivos contra Irán el 28 de febrero, señaló el reporte.

El funcionario estadounidense dijo a Axios que fue Araghchi quien intentó establecer contacto, pero dijo que Estados Unidos «no está hablando» con Irán.

Sin embargo, Drop Site News informó hoy que Witkoff envió mensajes a Araghchi y citó a funcionarios iraníes, quienes señalaron que Araghchi estaba ignorando los mensajes del enviado estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Irán quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero que la Casa Blanca no está segura de quién está tomando las decisiones en Irán.

«Quieren llegar a un acuerdo. Están hablando con nuestra gente… hay gente que quiere negociar. No tenemos idea de quiénes sean», dijo Trump hoy con anterioridad a los reporteros.

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