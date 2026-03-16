Gasolina subirá $0.26 a partir de mañana

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los precios de los combustibles aumentarán hasta $0.26, a partir de este martes, según lo anunció la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

En la zona central, la gasolina Superior, Regular y el Diesel subirá, $0.026, $.025 y $0.26 respectivamente, costando, $4.08, $3.84 y $3.77 en el mismo orden.

En la zona occidental, la gasolina Superior, Regular y Diesel subirán $0.26, $0.25 y $0.26 respectivamente, costando $4.09, $3.85 y $3.78 en el mismo orden.

En la zona oriental, la gasolina Superior, Regular y Diesel subirán $0.26, $0.25 y $0.26 respectivamente, costando $4.12, $3.88 y $3.82 en el mismo orden.

El cierre del Estrecho de Ormuz es uno de los factores internacionales que influyen en la elevación del precio.

Otro de los factores es el incesante conflicto geopolítico en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán que genera alzas generalizadas del precio internacional del petróleo y sus derivados.

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