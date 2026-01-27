Rusia exige inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro

Compartir

Moscú/Prensa Latina

El vicecanciller de Rusia, Serguéi Riabkov, reiteró que su país insiste en la liberación inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, refirió un texto de la Cancillería rusa.

En declaraciones a la agencia de noticias TASS, reseñadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante euroasiático, el vicetitular calificó las acciones orquestadas por Estados Unidos, el pasado 3 de enero en territorio venezolano, como una ruptura al derecho internacional y a la seguridad de una nación soberana.

Al ser interrogado sobre la disposición de Moscú de brindarle asilo político al mandatario sudamericano en caso de ser liberado, Riabkov enfatizó que cualquier futuro escenario solo puede contemplarse después de la excarcelación de Maduro y Cilia Flores.

«El primer paso, sin el cual todo lo demás sigue siendo puramente hipotético, es la liberación de Maduro y su esposa», comentó el diplomático.

¿Cuál será la futura disposición? Es una cuestión aparte. Y ahora mismo, simplemente no hay ninguna razón para hablar de ello, concluyó el viceministro.

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, Washington lanzó el 3 de enero una agresión militar masiva en territorio venezolano, con repercusión en la ciudad capital, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a la ciudad estadounidense de Nueva York.

Los lugares atacados eran principalmente de interés militar, donde estaban desplegados equipos de defensa aérea y sistemas de comunicaciones, aunque también alcanzaron zonas urbanas donde hubo víctimas civiles.

Dedes entonces las autoridades venezolanas han calificado las acciones de Washington como una «gravísima agresión militar», al mismo tiempo advirtieron que el objetivo «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

Por su parte, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz del país latinoamericano, confirmó que al menos 100 personas murieron en la arremetida militar, incluidos 32 combatientes cubanos que cumplían misiones por solicitud de las entidades armadas y de seguridad venezolanas.

La mayoría de la comunidad internacional aboga por la liberación de Maduro y su esposa, e insisten en que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.

