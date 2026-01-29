Catedral de Sevilla realiza funeral de Estado por las víctimas de las tragedias ferroviarias

Saúl Martínez

Corresponsal

Con un abrazo fraterno incluido las autoridades de la Junta de Andalucía, el presidente de la Diputación de Sevilla, y el alcalde de la ciudad, han asistido a la Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla, al funeral de Estado en honor a las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Córdoba y Barcelona entre el 18 y 20 de enero.

La tragedia dejó un total de 45 fallecido en Adamuz, Córdoba y uno en Gélida, Barcelona, este último originario de Sevilla, y quien pertenecía a la Hermandad de la Macarena.

La misa fue presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, quien expresó sus condolencias a los familiares de jos fallecidos.

En su homilía detalló que “Dios no es espectador del sufrimiento, no mira desde lejos, se acerca al corazón herido, sostiene al que ya no puede más.”

Recalcó que después de una tragedia no es fácil cerrar una herida, pero que sin duda el creyente no se queda sin camino.

«La iglesia quiere estar junto a los que lloran, lo hacemos como comunidad, expresarmos nuestros abrazos a todos los afectados, amigos, familiares y compañero de trabajo, agradecemos a quiénes auxiliaron, a los servidores públicos que han estado al total servicio del pueblo», acotó Saiz.

El prelado subrayó que el papa León XIV se unió al dolor de las víctimas, detalló, además que nada podrá separar a nadie del amor de Dios a pesar de las tragedias, ya que la muerte no tiene la última palabras.

«Jesús no se desentiende del dolor humano, el hijo de Dios entra en el desconcierto del que no entiende y desde la cruz se abre y muestra un amor que no abandona nunca», añadió.

Sainz encomendó, el alma de Fernando Huerta Jiménez, por lo que pidió fortaleza para los familiares, los invitó a que se aferren a las manos de la virgen María.

Durante la Santa Misa las autoridades católicas rogaron por el sufrimiento de las familias quienes han padecido las consecuencias de los accidentes, por el personal sanitario, ferroviario y por quienes se han involucrado en ayudar a los afectados.

