Dos camiones protagonizan accidentes de tránsito en Ciudad Arce y Zaragoza

Redacción Nacionales

Dos accidentes de tránsito ocurridos este miércoles involucran a camiones en Ciudad Arce y Zaragoza, dejando seis personas lesionadas, según lo reportó la PNC.

En el primer hecho, sobre el kilómetro 34 de la carretera hacia Santa Ana en Ciudad Arce, un camión cargado con manteca y harina volcó tras chocar con otro vehículo que se incorporó imprudentemente a la vía. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El segundo accidente se registró en el kilómetro 25 de la carretera al Puerto de La Libertad, en Zaragoza, donde un camión que transportaba tierra impactó contra los separadores. El conductor y un motociclista que se accidentó por los escombros también fueron llevados a un centro asistencial.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 y el 27 de enero de 2026 se registraron 1,710 accidentes de tránsito, dejando a 1,085 lesionados y 104 fallecidos.

