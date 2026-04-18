Reportan 4,663 siniestros viales en lo que va de 2026

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los accidentes de tránsito han dejado al menos un fallecido y varios lesionados este viernes. Según ONASEVI, en lo que va del año se reportan casi 100 fallecidos más que los registrados en 2025.

Uno de los siniestros viales registrados este viernes sucedió en el kilómetro 44 de la carretera Panamericana, en El Congo; una persona fallecida y 4 lesionados dejó un microbús que impactó en la parte trasera de un camión. Autoridades y cuerpos de socorro acudieron al lugar para atender la emergencia. El nombre de las víctimas no fue dado a conocer.

Según dijo el VMT, el conductor del microbús conducía a excesiva velocidad y por distracción chocó con la parte trasera del camión.

También, la Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de Samuel Alejandro Medrano Merino, de 24 años, responsable de atropellar la mañana de este viernes a una mujer y su hija sobre el bulevar de los Héroes, San Salvador. Según la institución policial, el sujeto conducía en estado de ebriedad y trató de huir del lugar, pero chocó contra otro vehículo, donde fue interceptado por un agente policial. La prueba de alcotest resultó con 153° de alcohol. Las lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial. El sujeto será remitido por conducción peligrosa y lesiones culposas.

En otro accidente vial, un choque múltiple ocurrió en el sector de El Arenal, sobre la Carretera de Oro. Una rastra impactó contra al menos tres vehículos, entre ellos un microbús que transportaba pasajeros. Elementos de Cruz Verde Salvadoreña brindaron atención a cinco personas heridas, incluida una mujer embarazada que fue trasladada a un centro asistencial. El paso vehicular estuvo obstruido y generó fuerte tráfico.

En la madrugada del viernes, se registró otro accidente de tránsito sobre el puente Luis de Moscoso, en San Miguel. En el percance se vieron involucrados una rastra y un vehículo tipo sedán. Afortunadamente no se presentaron víctimas, solamente daños materiales.

Siempre en la madrugada de ayer se registró un accidente de tránsito en la Plaza Salvador del Mundo, donde un pick up volcó tras colisionar con un vehículo tipo sedán. El conductor fue trasladado al hospital Zacamil con lesiones leves.

Las estadísticas de tránsito, correspondientes al periodo del 1 de enero al 16 de abril de 2026 revelan un incremento significativo en los accidentes de tráfico respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI) revelan que los siniestros viales pasaron de 5,868 en 2025 a 7,033 en 2026; los lesionados: aumentaron de 3,615 en 2025 a 4,663 en 2026 y en cuanto a los fallecidos, se registraron 344 en 2025 frente a 436 en 2026.

El aumento en todos los indicadores refleja una tendencia preocupante en materia de seguridad vial. Por lo que, las autoridades recomiendan a los conductores manejar a la prevención y respetar las señales de tránsito.

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