Sujeto es condenado a 56 años por feminicidio agravado

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana condenó a 56 años de prisión a Santos Celso Umaña Martínez, de 59 años, por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su suegra.

Información de Centros Judiciales de El Salvador señaló que el sujeto también fue declarado responsable de los delitos de amenazas con agravación especial y expresiones de violencia contra las mujeres, en perjuicio de su pareja de 30 años. Por este último delito, el juzgado le impuso el pago de 20 salarios mínimos del sector comercio y servicios, además de $1,800 en concepto de responsabilidad civil.

Como medidas de reparación, el juez ordenó atención psicológica para la víctima sobreviviente y a su grupo familiar. Además, instruyó a las autoridades municipales a desarrollar acciones de sensibilización sobre la violencia de género y a fortalecer los mecanismos comunitarios de prevención y denuncia oportuna.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, los hechos ocurrieron el 11 de marzo de 2025, en una vivienda ubicada en la comunidad Tres de Febrero, cantón Montelargo, distrito de Santa Ana.

En ese contexto, el ahora condenado, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, ejerció violencia emocional y psicológica contra su pareja y, cuando su suegra intervino para defenderla, la agredió con un ladrillo y un corvo hasta causarle la muerte. Posteriormente, huyó del lugar; sin embargo, horas después fue capturado y puesto a la orden de las autoridades.

La cadena perpetua, que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado mes para este tipo de delito, aún no entra en vigencia. Será el 26 de este mes en que los juzgados ya podrían imponer penas perpetuas.

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