Karina Sosa cuestiona ausencia de rendición de cuentas y señala deudas pendientes en salud

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Saúl Méndez

Colaborador

Karina Sosa, diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y ex diputada de la Asamblea Legislativa por el FMLN, cuestionó la ausencia de una rendición de cuentas por parte del Órgano Ejecutivo, la cual debió presentarse el pasado 1 de junio ante la Asamblea Legislativa con motivo de los siete años de gestión gubernamental. En su lugar, señaló, se transmitió una cadena nacional pregrabada centrada en la presentación del nuevo Hospital Nacional Rosales.

La funcionaria también lamentó el abandono de políticas públicas orientadas a la prevención de enfermedades, al considerar que esta situación afecta la salud de la población y genera mayores costos para el Estado.

“El Estado tiene una enorme responsabilidad en esta materia. El presidente de la República y sus funcionarios tienen una responsabilidad directa respecto a la salud de la población salvadoreña”, afirmó Sosa en el programa El Salvador Patria Querida.

La diputada señaló que, al cumplirse siete años de gestión (cinco correspondientes al período constitucional y dos que considera inconstitucionales), es necesario abordar el tema de la rendición de cuentas, ya que esta implica informar sobre todos los ámbitos bajo la administración del Estado.

“Estamos hablando de áreas como economía, agricultura, medio ambiente, migración, atención a mujeres, niñez, personas adultas mayores y, por supuesto, salud. Se trata de todos los temas relacionados con los derechos de la población y las responsabilidades que el presidente y sus funcionarios tienen frente a ella”, explicó.

“Lo que vimos no fue una verdadera rendición de cuentas. Lo que ocurrió fue la inauguración de una obra que, por cierto, debió haber sido concluida hace varios años. Se intentó centrar toda la atención pública en esa inauguración y otorgarle una dimensión extraordinaria para minimizar o invisibilizar las deudas pendientes de la administración”, sostuvo.

Sosa también aseguró que la estrategia pareció orientarse a que la población enfocara su atención exclusivamente en esa obra y no en los múltiples desafíos que continúan sin resolverse.

“Y si hablamos únicamente del sector salud, las deudas son numerosas”, enfatizó.

Despidos masivos en el sector salud

La funcionaria también expresó su solidaridad con las personas despedidas del sistema de salud, entre ellas personal administrativo, enfermeras, enfermeros, médicos y especialistas de distintas áreas.

“Son situaciones de las que no se quiere hablar”, afirmó.

Expresó su preocupación por el impacto que dejará el despido de profesionales especializados que durante años prestaron servicios en las instituciones públicas de salud y que han contribuido a la atención de miles de salvadoreños.

“También me solidarizo con las organizaciones sindicales del sector salud. Los sindicatos continúan siendo de las pocas voces que se atreven a denunciar las deficiencias, los problemas y las decisiones equivocadas dentro de la administración pública, particularmente en materia de salud”, agregó.

Para Sosa, la falta de medicamentos es uno de los problemas señalados de forma reiterada. Asimismo, indicó que se han reportado deficiencias en la atención oportuna de personas que padecen enfermedades crónicas.

“Son realidades que no pueden ignorarse ni invisibilizarse”, manifestó.

Denuncian abandono de la salud preventiva

La diputada también se refirió a la eliminación de los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), una medida que, a su juicio, representó un retroceso en el modelo de atención sanitaria. “La apuesta original era fortalecer la prevención de enfermedades”, recordó.

“Se había iniciado un proceso de transformación del sistema de salud con énfasis en la prevención y la atención primaria. Precisamente para eso surgieron los ECOS: para acercar los servicios de salud a las comunidades y facilitar la atención temprana de la población, para evitar que problemas menores se convirtieran en enfermedades más graves”, detalló.

“Cuando uno reconoce que la salud de los salvadoreños debe ser una prioridad, resulta evidente que las malas decisiones en esta área terminan afectando directamente a la población. Pero también tienen un impacto económico para el Estado”, agregó.

Según Sosa, abandonar la atención primaria y preventiva implica asumir costos mucho mayores cuando las enfermedades ya están desarrolladas o alcanzan etapas avanzadas. El tratamiento de una enfermedad compleja o terminal resulta considerablemente más costoso que prevenirla.

“Por eso cuesta comprender por qué se abandonó ese enfoque, en lugar de fortalecerlo. Mantener una estrategia preventiva habría significado mejores condiciones de salud para la población y un uso más eficiente de los recursos públicos”, lamentó.

“Es importante señalar que estamos hablando de un tema sumamente delicado para los salvadoreños y las salvadoreñas: la salud. No estamos hablando de cualquier asunto, sino de uno de los bienes más preciados que puede tener una persona. Cuando la salud no es atendida adecuadamente, las consecuencias pueden ser graves e incluso llevar a la muerte. La salud puede significar vida o muerte, dependiendo de cómo sea administrada y garantizada”, destacó.

Inauguración de un nuevo hospital no compensa informe de rendición de cuentas

Karina Sosa sostuvo que la inauguración del Hospital Rosales no puede presentarse como un balance satisfactorio de todo lo realizado durante un año de gestión.

“Los salvadoreños seguramente esperaban información más amplia sobre el trabajo desarrollado por las distintas instituciones del Estado y sobre los beneficios concretos que estas acciones han generado para la población”, expresó.

“Todos estos son temas pendientes que no pueden ignorarse ni dejar de mencionarse simplemente porque se inaugure una obra. Una infraestructura, por importante que sea, no constituye una respuesta integral a los desafíos que enfrenta el sistema de salud”, indicó.

El costo político de alejarse de la Asamblea Legislativa

“Algunos de sus simpatizantes lo califican como algo disruptivo”, afirmó Karina Sosa

Pero para la diputada, esta nueva modalidad de presentar el informe evidencia que el presidente prefiere mantener distancia de la Asamblea Legislativa.

“Pareciera que aparecer junto a los diputados oficialistas ya no le genera beneficios políticos”, manifestó.

“Ahora se presenta un informe pregrabado, a distancia y sin la presencia del primer órgano de Estado. Desde mi perspectiva, eso transmite un mensaje político: que la Asamblea Legislativa ya no representa un activo para la imagen presidencial”, sostuvo.

Según Sosa, en las próximas elecciones legislativas podría producirse una reducción de espacios para el oficialismo, siempre y cuando se respete plenamente la voluntad popular.

“Lo digo porque en procesos anteriores hubo denuncias públicas sobre presuntas irregularidades electorales que fueron presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral”, explicó.

“Muchos actores políticos tuvimos la disposición de denunciar esas situaciones. Sin embargo, más allá de la documentación presentada, no observamos acciones de fondo respecto a esas denuncias, a pesar de que fueron planteadas de manera pública y contundente”, concluyó.

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