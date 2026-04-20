FGR ejecuta operativo en bares y restaurantes por comercio de drogas

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Redacción Nacionales

@DairioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó registros en bares y restaurantes de San Salvador que supuestamente eran utilizados para la comercialización de droga.

En un establecimiento de la colonia Miramonte, se incautaron 88 porciones de cocaína, por lo que detuvieron en flagrancia a los propietarios: Jennifer Portillo Fogoaga y Alirio Antonio Renderos. ​

En el mismo lugar, fue capturado Jairo Antonio Beltrán Hernández, por el delito de posesión y tenencia de droga. Este sujeto, según el ministerio público fiscal, es un cliente que acababa de comprar droga en el local.

En otro establecimiento fue capturado Diego Alejandro Ramírez, empleado del lugar, por posesión y tenencia de estupefacientes. ​“Las investigaciones continúan para desarticular estos puntos de venta que operaban bajo la fachada de comercios legales”, destacó la FGR.

En un operativo similar, las autoridades capturaron a varios sujetos que integraban una estructura dedicada a extorsionar a un comerciante de La Libertad. Los sujetos operaban desde 2025 de forma sistemática. La víctima era obligada a pagar $200 mensuales y era constantemente amenazada por medio de llamadas telefónicas. Las autoridades lograron detectar que la estructura estaba integrada por al menos 5 personas, entre ellas, un menor de edad. Todos ellos han sido individualizados y capturados gracias a entregas controladas de dinero.

Según las investigaciones, las extorsiones eran lideradas por el adolescente de 17 años, quien era el encargado de hacer las llamadas telefónicas, mientras que el resto de imputados, recolectaban el dinero.

Los capturados fueron identificados como: Alfredo E.S, Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yesenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor. Estas personas serán procesadas por extorsión; se prevé que sean presentadas ante los tribunales en los próximos días.

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