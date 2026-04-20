Ciudadanos cumplen cien noches de vigilias

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diversos colectivos ciudadanos cumplen ya cien noches de resistencia, con vigilias, frente a Catedral y otros puntos del Centro Histórico de San Salvador, en defensa de los bosques, el agua y los derechos humanos.

Entre las denuncias destacan la construcción del CIFCO en El Espino, el relleno sanitario en Tecoluca y la falta de búsqueda de desaparecidos. Desde finales de 2025; diversos colectivos se han unido en las vigilias, el cual se ha convertido en un espacio de memoria, protesta y exigencia de justicia al Estado salvadoreño.

“Este sábado 18 de abril 2026 cumplimos 100 noches y varios días, frente a Catedral de San Salvador y otros puntos del Centro Histórico y UES… defendiendo nuestros bosques, ríos, fuentes de agua. También haciendo un llamado al pueblo a luchar contra la privatización de la salud, educación, UES, entre otros”, dijo Gloria Anaya, del Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria.

Aparte de dicho colectivo, a estas vigilias se unen los movimientos ciudadanos, Alerta Carlos Abarca, Todos Somos El Espino, así como defensores de derechos humanos y poetas. En las vigilias, se aprovechan para pedir a la ciudadanía firmas para evitar que construyan el CIFCO en la Finca El Espino.

Sobre este punto, en las vigilias, tanto Gloria Anaya como otros del movimiento, han señalado que construir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en una parte de la Finca El Espino, llevaría consigo la muerte de cientos de animales que en ella habitan, así como la liquidación del ecosistema que hoy por hoy funciona para absorber una buena parte de las lluvias que caen sobre el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y evita inundaciones. Construir el CIFCO, implicaría que toda esa agua que se contrae, pase a las calles aledañas.

Hablando de problemas medioambientales; en las vigilias también se ha expuesto el caso de los habitantes de San Francisco Angulo en Tecoluca, San Vicente Sur; donde la comunidad ha denunciado la construcción de un relleno sanitario (basurero) a pesar que la misma comunidad se ha negado rotundamente ya que implicaría daños a la salud.

Incluso, en febrero de este año, la comunidad denunció que al menos 100 agentes de seguridad del Estado garantizaron el acceso de una maquinaria pesada que se encontraba al inicio de la comunidad, ya que los habitantes se lo habían impedido. La comunidad enfrenta este problema desde hace casi una década, pues en 2017 también se pretendía instalar un relleno sanitario en la zona, pero la comunidad luchó y obtuvo medidas cautelares de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para evitar que se construyera el relleno; sin embargo, estas medidas se irrespetaron en 2026.

El Movimiento “Alerta Carlos Abarca”, quien es liderado por su madre, Eneyda Abarca también participa en estas vigilias para decirle al Estado que no se ha olvidado de su hijo. Vigilia tras vigilia pide al Estado que busque el paradero de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca, desaparecido desde el 1 de enero de 2022, luego que saliera a correr en la Colonia Montserrat en San Salvador.

La madre, le ha hecho una promesa a su hijo, “hasta encontrarte amado hijo”, en alusión, a que no descansará hasta encontrar la verdad y justicia. Esto, luego que el Estado abandonó la búsqueda.

En las expresiones públicas, también se piden la liberación de los presos y perseguidos políticos, como el caso de la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López y el abogado constitucionalista, Enrique Anaya. Así también, sindicalistas capturados bajo el régimen de excepción como Geovany Aguirre.

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