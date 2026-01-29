El efemelenista Cayetano Cruz revela que corre peligro su candidatura 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El concejal de San Salvador Este, Cayetano Cruz, reveló en “Encuentro con Julio Villagrán” que su participación política para las elecciones de 2027 estaría siendo negada por parte del partido por no brindar la «cuota voluntaria» a las finanzas de la sede central.

Un televidente escribió a Julio Villagrán sobre las supuestas intenciones de la Dirigencia Nacional del FMLN, de bloquear las candidaturas de Cayetano Cruz y Simón Paz (concejal de San Salvador Centro).

“Concejal Cayetano, en los pasillos del partido se comenta que desde la dirigencia nacional, junto a un pequeño grupo de directivos distritales se estaría intentando bloquear la participación tanto suya como la de Simón (Paz), cerrando el paso a nuevas voces y a las nuevas generaciones ¿qué tan cierto es esto y como evalúa este tipo de prácticas?”, planteó el televidente.

A lo que Cayetano Cruz respondió: “Sí, o sea, algo de razón hay”. El funcionario explicó que “a veces, cuando sé es crítico, hay que ser coherentes. Cuando uno tiene una postura a algunos no les gusta y entonces, te mandan mensajes, he recibido mensajes que no voy a tener el paso para ser candidato”.

“Aunque yo trabajo muy bien con la militancia y con la base, pero eso a mí, no me quita el sueño, yo hoy ser candidato o no ser, no tengo ningún problema; yo soy abogado y notario, yo trabajo de mi profesión, pero sí es lamentable”, dijo Cruz en la entrevista con Julio Villagrán.

Villagrán preguntó directamente si “peligra la participación de Cayetano Cruz y la de Simón Paz en las próximas elecciones porque la dirigencia está bloqueándolos”. Cruz volvió a reiterar que ha recibido mensajes donde le dicen que no va a tener “solvencia”. “Específicamente me dicen ´a usted no le vamos a dar solvencia para inscribirse´, es un tema controversial en tema de cuota partidarias, porque nos acusan de que nosotros no damos cuotas partidarias”.

La “cuota partidaria” es un mecanismo que implementan algunos de los partidos políticos para que las personas en cargos de elección popular o empleados del partido “voluntariamente” den parte de su salario al partido.

Cruz informó que hubo un trato con el partido, ya que “la cuota sí la damos y damos mucho más del acuerdo”. Cruz reveló que esta “cuota partidaria” “es una colaboración que cada funcionario da (para) ayudar al funcionamiento del partido; pero nosotros estamos conscientes que el partido necesita recursos”.

El concejal señaló que esta colaboración no lo da en la caja central: ¿Yo porque no lo doy allí?, porque no me dan ningún informe financiero, porque ese dinero no llega al territorio, entonces, para mí, es mejor ayudar a pagar el local a los compañeros de San Martin, Tonacatepeque, Ilopango, o si hay una actividad, ayudarles, o sea, al final, damos más que una cuota, lo hacemos por compromiso y por convicción”.

Cayetano Cruz señaló que lo que se quiere, es que esa cuota se llegue a entregar al local 1316, “y yo dije, bueno, no la voy a dar allá, pero aquí sí, porque si no, esos locales lo estaríamos cerrando”.

“Yo estoy consciente que me puede costar (la participación en elección) si lo vemos desde el punto de vista que se tiene que dar allí (en la sede central), pero al final, me quedaría la satisfacción de que la militancia en los territorios sabe que hemos mantenido los locales abiertos y con participación”, concluyó Cruz.

De acuerdo con los estatutos del partido FMLN “la aportación de la cuota económica es un deber de la militancia”, y quien no la incumpla, no puede obtener el finiquito de la Secretaría de Finanzas, que es un requisito para optar a un cargo público.

Sobre el tema de la elección del próximo año, Cayetano Cruz sostuvo que no está de acuerdo con la participación del FMLN en las elecciones presidenciales, ya que se legitimaría una elección ilegal tras las reformas a la Constitución de la República realizadas por la Asamblea Legislativa para que el poder siga en el poder.

Cruz reveló que existen diferencias dentro del partido, pero es normal como en todo instituto político, pero se debe superar estas barreras si se pretende competir en las elecciones de 2027.

Hasta el cierre de esta nota, la dirección del partido de izquierda no s pronunciado sobre las declaraciones de Cruz.

