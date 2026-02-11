Condenan a 298 años de cárcel a responsable de estafa con importación de vehículos

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino

Colaborador

La Cámara Primera de lo Penal condenó a Edwin Oswaldo Ortiz Recinos a 298 años de prisión, tras hallarlo culpable del delito de estafa agravada, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) apelara una sentencia inicial de ocho años de cárcel por considerarla desproporcionada frente al daño causado a las víctimas.

De acuerdo con la investigación fiscal, entre 2018 y 2019 Ortiz Recinos creó una supuesta empresa denominada “Import Ortiz”, mediante la cual ofrecía, a través de redes sociales, la importación de vehículos usados. Bajo este esquema, al menos 56 personas fueron engañadas y entregaron anticipos que oscilaban entre 1,500 y 5,000 dólares. El imputado nunca cumplió los acuerdos ni devolvió el dinero recibido.

La FGR recordó que, pese a las pruebas presentadas durante el juicio en marzo de 2025, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso al acusado una pena de apenas ocho años de prisión, decisión que, según la institución, no reflejaba la magnitud de la afectación económica ocasionada.

Ante ese fallo, la Fiscalía presentó un recurso de apelación ante la Cámara Primera de lo Penal, instancia que revisó nuevamente las pruebas y resolvió a favor, con ello incrementó la condena hasta los 298 años de cárcel.

Además de la pena de privación de libertad, Ortiz Recinos deberá pagar 350,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.

Actualmente, el condenado permanece recluido en el Centro Penal La Esperanza. La Fiscalía informó que continúa preparando nuevos elementos probatorios por otros 150 casos relacionados con el mismo esquema de estafa. Estos procesos están programados para los meses de marzo, mayo y agosto de este año ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...