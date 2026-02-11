MARN detecta bajos niveles de oxígeno en la laguna de Apastepeque 

Compartir

Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que realizó una inspección técnica en la laguna de Apastepeque, en el departamento de San Vicente Norte, tras reportes ciudadanos sobre mortandad de peces y un incremento en el nivel del agua, situación que generó preocupación entre habitantes de la zona y organizaciones ambientalistas.

La institución señaló que, durante el recorrido de verificación, ya no se observaron peces muertos. No obstante, detalló que sus equipos técnicos efectuaron toma de muestras y mediciones in situ mediante sondas especializadas, con el objetivo de determinar con precisión el estado actual del cuerpo de agua.

De acuerdo con los resultados preliminares, el MARN confirmó la presencia de niveles muy bajos de oxígeno disuelto, una condición crítica para la fauna acuática. Este escenario afecta directamente los procesos fisiológicos de peces, crustáceos, moluscos y otros invertebrados, al limitar su capacidad de respiración y metabolismo, lo que puede derivar en estrés biológico y desplazamientos o mortalidad.

Según el Ministerio, esta situación estaría relacionada con las bajas temperaturas y los vientos recientes, factores que habrían provocado la mezcla de las capas profundas del agua, que tienen escaso oxígeno con la superficie, lo que habría reducido la disponibilidad de oxígeno y generando comportamientos anómalos en tilapias y otras especies.

La institución aseguró que mantendrá los monitoreos y análisis técnicos para dar seguimiento a la evolución de las condiciones ambientales de la laguna.

Por su parte, el responsable del programa de Bosques y Biodiversidad del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Rafael Varela, no descartó que las afectaciones a la fauna acuática estén vinculadas a problemas históricos de contaminación, asociados a descargas de aguas residuales y al manejo inadecuado de desechos en la laguna de Apastepeque.

“En lo personal, considero que podría tratarse de contaminación por aguas residuales, que generan condiciones propicias para el desarrollo de parásitos y terminan afectando a las especies del ecosistema. Lo más adecuado sería realizar un estudio integral de la calidad del agua”, afirmó Varela.

Por otra parte, la alcaldía de San Vicente Norte informó que desarrolla campañas de limpieza y acciones de monitoreo en la laguna, como parte de las medidas de prevención y protección ambiental.

