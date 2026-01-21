Fiscalía ejecuta operativo y detiene a señalados de estafa

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) giró varias órdenes de captura en contra de supuestos criminales acusados de estafa y uso de documentos falsos.

El operativo se llevó a cabo durante la madrugada de este martes. Las autoridades detuvieron a varios sujetos que habían estafado a sus víctimas vendiendo sus vehículos o sus inmuebles con documentación falsa. Según el Ministerio Público Fiscal, algunos de los casos ocurrieron entre miembros de la misma familia.

Hasta el momento, se han resuelto más de 20 casos de estafa. Una de las víctimas es una persona de la tercera edad a quien le falsificaron su firma para vender un inmueble que le pertenece. Entre los detenidos también se encuentra un docente que presentó en distintas ocasiones, incapacidades médicas falsas para justificar sus ausencias laborales.

Los detenidos son: Blanca Estela Murcia Herrera, Rosa Dolores Alonso Herrera, José Ernesto Ortega Beltrán, José Reynaldo Salgado Andrade, Williams Roberto Flores Herrera, Walter Enrique Ortiz Escobar, Óscar Armando Abrego Fuentes, Aida Marcela Castañeda de Peñate y Marisol Elizabeth Martínez Cristales.

Además, Estela del Pilar De La Cruz Espinoza Néstor Antonio Ayala Valles, Wilber Iván Rivas Hernández, Hugo Ernesto Guerrero Linares, Victoria Isabel Rosales Canales, Ana Silvia Rosales de Linares, José Sebastián Alfaro Marroquín.

Según dijo la FGR, en conjunto de la PNC, varios de los imputados ya se encuentran cumpliendo condena en prisión y serán notificados de los nuevos delitos que se les atribuyen.

