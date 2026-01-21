Dos descarrilamientos de trenes en España dejan un muerto y 20 heridos

Compartir

MADRID/Xinhua

Dos trenes descarrilaron la noche de este martes en dos distintos incidentes ocurridos en la región de Cataluña, lo que causó la muerte de uno de los maquinistas y dejó al menos 20 heridos, de los cuales cinco se encuentran graves, informaron medios locales.

De acuerdo con los servicios de emergencia catalanes, uno de los accidentes ocurrió en la línea suburbana R4 cerca de la localidad de Gelida en la provincia de Barcelona, en donde un muro de contención ubicado al lado de las vías repentinamente colapsó al paso del tren, lo que condujo a su descarrilamiento y dañó la cabina del maquinista.

El alcalde de Gelida, Lluis Valls, dijo a medios locales que cuatro de los lesionados se encuentran graves, seis sufrieron heridas serias y los demás presentan heridas menores.

«Dentro de la tragedia, si el accidente hubiera ocurrido un kilómetro más cerca de Barcelona, las consecuencias hubieran sido peores», dijo al alcalde, quien agregó que había estado lloviendo todo el día.

Gelida se encuentra a entre 35 y 40 kilómetros del centro de Barcelona. La estación Sants de Barcelona, la principal de la ciudad, también es la segunda estación de trenes más concurrida de España, después de Atocha en Madrid. La estación maneja cientos de miles de pasajeros diariamente.

Algunos medios regionales informaron sobre un número más alto de heridos que las cifras oficiales, lo que generó preocupación en el sentido de que el número de víctimas podría aumentar.

Después de recibir decenas de llamadas de emergencias, las autoridades regionales de protección civil activaron el plan de emergencia Ferrocat. Los servicios de emergencia enviaron 11 ambulancias y una brigada de bomberos al lugar de los hechos. Indagatorias preliminares indican que las intensas lluvias que han afectado a Cataluña en los últimos días podrían haber provocado el derrumbe del muro de contención.

Las autoridades indicaron que se establecerá un centro de mando en un campo de fútbol en San Sadurní de Noya. El tráfico ferroviario en la sección afectada fue suspendido y el operador ferroviario nacional español Renfe indicó que se estaba organizando un transporte alternativo por carretera.

Un segundo accidente ocurrió en la provincia de Girona, entre las estaciones de Blanes y Macanet-Massanes. Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria estatal de España, dijo que las condiciones de tormenta hizo que cayeran rocas a las vías del tren, lo que causó la pérdida de un eje y el posterior descarrilamiento.

Renfe indicó que diez personas viajaban a bordo del segundo tren y que no se habían reportado lesionados. La línea RG1 detuvo temporalmente el servicio entre Tordera y Macanet-Massanes. Otros servicios en la zona podrían experimentar demoras mientras los técnicos de Adif siguen trabajando en el sitio.

Ambos incidentes ocurrieron mientras un clima severo asola la costa española en el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) advirtieron que habrá fuertes tormentas en la región del sábado al miércoles, y que la costa catalana será la más afectada.

Los accidentes se produjeron dos días después de un letal choque de trenes de alta velocidad ocurrido cerca de Adamuz, en el sur de España, el cual cobró al menos 42 vidas y dejó más de cien heridos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez anunció el lunes tres días de luto oficial tras ese accidente. Fin

