Chilena Soto ganó tercera etapa del Tour El Salvador 2026

San Salvador/Prensa Latina

La ciclista chilena Catalina Soto se alzó este martes con la victoria en la tercera etapa tras un recorrido de 89.4 kilómetros y un fuerte Sprint sobre la meta en el Boulevard Claudia Lars.

La atleta chilena, de 24 años, es miembro del equipo Laboral Kutxa Fundación Euskadi y tomo revancha luego de perder la punta del giro tras ganar el prólogo el sábado anterior.

Tomaron la largada 79 atletas en la que fue considera la “etapa reina” de la competencia.

En declaraciones a medios de prensa tras concluir la agotadora jornada, Soto elogió el trabajo de su equipo para frenar el empuje del Cogeas Roland, su principal rival en la pista.

“Fue una ruta muy hermosa, que disfrute al igual que los paisajes por donde transcurrió. Hemos demostrado nuestro potencial como equipo”, dijo Soto.

Soto fue seguida en el podio por su coequipera Yanina Kuskova y la china Qiuying Zhou, del equipo China Women Cycling.

Mañana se correrá la IV del Tour El Salvador 2026 entre Santa Ana, conocida como la ciudad morena, hasta Metapán y regreso al punto de partida, y luego de correrán varios Grand Prix.

