Española Albert defiende liderazgo en tour El Salvador

San Salvador/Prensa Latina

La ciclista española Ainara Albert, del equipo Cogeas Roland, conservó hoy la camiseta de líder del Tour El Salvador 2026, al conquistar la segunda etapa de la carrera.

Albert conservó la punta de la vuelta en una agotadora etapa de 91 kilómetros entre Surf City y Sonsonate con etapas montañosas y llanas en la que por momentos prevaleció un fuerte viento de frente al pelotón.

La segunda etapa del certamen se rodó en el circuito que inició a las 9:00 de la mañana de este lunes desde Surf City en las costas de La Libertad hasta Sonsonate, y en el kilómetro 27 se disputó el primer premio de montaña en un ascenso de mil metros y pasando por una gran parte de la carretera Litoral.

El pelotón venció la distancia en poco más de dos horas y llegó fragmentado en dos grupos al sprint final donde se impuso la española en un embalaje en el cual participaron cerca de 30 pedalistas.

En el grupo también entró TAMBIEN la neerlandesa Marjolein Vant Geloof, integrante del equipo LABORALKutxaTeam, vencedora en la primera etapa ayer en el Circuito Urbano Flor Blanca en San Salvador.

En declaraciones a medios de prensa luego del final de la etapa, Albert agradeció la protección que le brindó su equipo ante una competencia tan exigente. “Estuvimos muy atentos. El equipo me defendió bien”, dijo la ciclista que también es líder Sub-23.

Hay que dar lo máximo en cada momento y hay que ir día a día en esta justa que es muy exigente, concluyó la atleta.

La tercera etapa del Tour se correrá mañana con salida de Quesaltepeque y concluirá en el Boulevard Claudia Lars, con una distancia de de 89,4 kilómetros, y según los organizadores será la etapa reina de la vuelta con dos premios de montaña, y varias metas volantes.

El tour inicio el pasado sábado 17 de enero y finalizará el próximo 31 con al menos tres Grand Prix que aportarán cuatro mil puntos al ranking de la Unión Ciclístico Internacional (UCI).

Equipos

Ainara Albert, equipo Cogeas Roland, 01:58:12 horas. 2.- Marjolein Vant Geloof, equipo Laboral Kutxa-Euskadi, 01:58:16 a 4 segundos, 3.- Giorgia Vittorello, equipo Cogeas Roland, 01:58:16 a 4, 4.- Naia Amondarain, Laboral Kutxa-Euskadi a 01:58:16 a 4, 5.- Anastasiya Samsonova, Cogeas Roland, 01:58:18 a 6.

