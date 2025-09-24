Neerlandés Mouris conquista título en Mundiales de Ciclismo en Ruta

Compartir

Kigali/Prensa Latina

El neerlandés Michiel Mouris conquistó este martes el título de la contrarreloj júnior en los Mundiales de Ciclismo en Ruta de Kigali 2025, una prueba disputada sobre 22,6 kilómetros en esta capital.

Mouris detuvo el reloj en 29:07.61 minutos y lo secundaron el estadounidense Ashlin Barry y el belga Seff Van Kerckhove, a 6.84 y 8.58 segundos, respectivamente, del ganador.

El pedalista de los Países Bajos sucedió en el palmarés al portugués Paul Seixas, vencedor en 2024, y único su nombre a ilustres vencedores de esta prueba como el británico Joshua Tarling, el danés Gustav Wang, el italiano Antonio Tiberi o el belga Remco Evenepoel, quien se coronó en 2018.

Después de marcar el tercer mejor crono en el primer punto intermedio, Mouris incrementó su ritmo en el segundo tramo del recorrido para establecer allí el mejor registro provisional con una media superior a los 50 kilómetros por hora.

El neerlandés no bajó la intensidad en el último sector para llegar a la meta con más de seis segundos de ventaja sobre Barry y casi nueve sobre Van Kerckhove, quien lideró la competición en los primeros compases.

El trazado de la carrera tuvo 377 metros de desnivel acumulado y final en ascenso, con la exigente Cote de Nyanza y la adoquinada Cote de Kimihurura, cuyas rampas superiores al seis por ciento pusieron a prueba la resistencia y la habilidad de los ciclistas.

En la otra prueba del día, la neerlandesa Megan Arens obtuvo la corona de la contrarreloj femenina júnior, secundada por la española Paula Ostiz y la noruega Ode Aune Gissinger, a 35,3 y 37,5 segundos, por ese orden.

Arens marcó un registro de 25:47, la única que bajó de los 26 minutos, en los 18,3 kilómetros de recorrido en los que la dura ascensión a la adoquinada Cote de Kimihurura puso a prueba a las 47 pedalistas que tomaron la salida.

Clasificación de la contrarreloj junior masculina:

1-Michiel Mouris (NED/Sel. de Países Bajos) 29:07.61 minutos.

2-Ashlin Barry (USA/Sel. de EE.UU.) a 6.84 segundos.

3-Seff Van Kerckhove (BEL/Sel. de Bélgica) 8.58.

4-Beckam Drake (EEUU/Sel. de EE.UU.) 13.55.

5-Max Hinds (GBR/Sel. de Gran Bretaña) 18.91.

6-Roberto Capello (ITA/Sel. de Italia) 28.94.

7-Jan Michal Jackowiak (POL/Sel. de Polonia) 29.8

8-Vilgot Reinhold (SUE/Sel. de Suecia) 48.21.

9-Mattia Agostinacchio (ITA/Sel. de Italia) 50.96.

10-Max Goold (AUS/Sel. de Australia) 54.54.

Clasificación de la contrarreloj junior femenina:

1-Megan Arens (NED/Sel. de Países Bajos) 25:47.41 minutos.

2-Paula Ostiz (ESP/Sel. de España) a 35.3 segundos.

3-Oda Aune Gissinger (NOR/Sel. de Noruega) 37.54.

4-Roos Müller (NED/Sel. de Países Bajos) 47.51.

5-Erin Boothman (GBR/Sel. de Gran Bretaña) 48.69.

6-Sidney Swierenga (CAN/Sel. de Canadá) 53.73.

7-Maria Okrucińska (POL/Sel. de Polonia) 1:06.84 minutos.

8-Abigail Miller (GBR/Sel. de Gran Bretaña) 1:32.02.

9-Liliana Edwards (EEUU/Sel. de EE.UU.) 1:32.76.

10-Laura Fivé (BEL/Sel. de Bélgica) 1:36.13.

