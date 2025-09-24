Brasileño Calderano entra al top tres del tenis de mesa mundial

Lausana/Prensa Latina

El brasileño Hugo Calderano entró al top tres del ranking mundial de tenis de mesa tras la última actualización de la Federación Internacional.

De 29 años, la raqueta sudamericana mejoró un puesto en el ordenamiento con seis mil 50 puntos, luego de sumar 700 unidades gracias al segundo puesto en el WTT Champions Macao, disputado en la primera quincena del mes anterior.

Calderano es superado por los chinos Wang Chuqin (nueve mil 425) y Lin Shidong (nueve mil 375), primero y segundo, respectivamente, válido para mantener su presencia en el listado de los cinco principales tenimesistas del orbe.

En Macao, el subtitular mundial alcanzó su sexta final de la temporada, y aseguró su octava participación consecutiva en las finales, evento que reúne a los mejores jugadores del año.

Semifinalista olímpico en París 2024, Calderano exhibe entre sus principales resultados en la campaña el oro en los torneos de Foz do Iguacu (agosto), Buenos Aires (julio) y Ljubljana (junio).

En la primera parte del calendario, hizo historia al convertirse en el primer jugador brasileño y panamericano en ganar la Copa Mundial Masculina en abril con victoria de 4-1 sobre Shidong, para romper el dominio chino.

A partir de este jueves, el tenimesista brasileño intervendrá en el certamen Smash con sede en China hasta el 5 de octubre, y que entregará al campeón dos mil unidades.

