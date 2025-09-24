Familias del Caserío La Concordia, en Jiquilisco, podrán obtener los títulos de propiedad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de una reforma que permitirá a familias del Caserío La Concordia, en Jiquilisco, Usulután, obtener los títulos de propiedad sobre los terrenos que han ocupado por más de 40 años; según se informó en la instancia legislativa.

Los habitantes del Caserío La Concordia, del distrito de Jiquilisco, en Usulután Oeste, podrían legalizar sus tierras y contar con títulos de propiedad al declararse en desuso el tramo donde se localiza este asentamiento. Esto a través de una reforma a la Ley especial para la legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía, declarados en desuso y desafectados como de uso público.

La normativa permite al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) hacer la transferencia de los lotes a las familias de escasos recursos. La enmienda incluiría a la zona donde se ubica la comunidad “Caserío La Concordia” en un listado de áreas similares establecidas en calles o vías consideradas sin utilidad pública, según se expone en el artículo 2 de dicha normativa.

En la instancia legislativa se dijo que según un informe técnico del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) concluyó que el tramo de calle donde se ubica la comunidad ya no tiene uso vial y es apto para viviendas, por lo que puede desafectarse, es decir, convertirse en un bien patrimonial.

El terreno posee una longitud de 1.16 kilómetros y se encuentra sobre la carretera entre el desvío hacia Jiquilisco y el desvío hacia Santiago de María, en el departamento de Usulután.

El FONAVIPO realizaría el proceso para transferir los títulos de propiedad a los habitantes, quienes no cuentan con escrituras, pese a vivir en la zona por más de cuarenta años.

El diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, expuso que, durante el trabajo en territorio han escuchado a los líderes de la comunidad y estos señalaron que esperaron por una solución durante décadas, por lo que esperan que ésta sea aprobada este martes en la sesión plenaria.

“El tener las escrituras le generará paz a las personas porque van a poder heredar a sus hijos y tendrán seguridad jurídica”, destacó Lobos en la instancia legislativa.

El artículo 104, inciso 1º, de la Constitución permite al Estado transferir bienes inmuebles del Estado dentro de los límites y formas establecidos por la ley. A solicitud de las familias de la comunidad Caserío La Concordia, los legisladores de NI impulsaron esta medida.

