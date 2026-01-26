Ucraniana Biriukova ganó el Grand Prix en El Salvador

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova, del equipo Laboral Kutxa-Euskadi, venció hoy en el Grand Prix El Salvador, puntuable para el ranking mundial de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

Disputado en la Colonia Santa Elena, ubicada en el distrito de Antiguo Cuscatlán, La Libertad, el tramo fue vencido por la atleta en dos horas, siete minutos y 51 segundos luego de pedalear sobre 79 kilómetros.

En segundo lugar tras una larga escapada de ocho ciclistas que descendió luego a siete, entró la vencedora de la primera jornada, la británica Francesca Hall, del equipo Cogeas Roland, a solo dos segundos (02:07:53), mientras en tercero arribó Angie Londoño, de la selección de Colombia, con crono de 02:07:56, con solo tres segundos.

La justa se desarrolló en una de las zonas residenciales y comerciales de mayor plusvalía y desarrollo humano en el área metropolitana de San Salvador con algunos pequeños ascenso pero mayormente fue una etapa plana.

Los seis Grand Prix programados hasta el 31 de enero y el Tour El Salvador 2026 concluido ya, aportan cerca de cuatro mil puntos al ranking de la UCI.

El Tour El Salvador es la justa en las Américas que más puntos otorga para el escalafón mundial.

La ruta de este domingo recorrió la plaza Bicentenario de la Fuerza Armada, plaza Malta y otros puntos emblemáticos de la capital salvadoreña, con el objetivo de mostrar los atractivos turísticos del país.

Destaque especial para la escapada de las vencedoras que en un grupo compacto de ocho llegó a tomar más de dos minutos de un pelotón que se fragmentó en dos partes durante el recorrido.

