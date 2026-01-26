Padre Erick Ramos reflexiona que la iglesia es una sola con diversidad

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Erick Ramos presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje reflexiona sobre que la iglesia es una sola con diferentes carismas y ello, se transforma en unidad.

El padre Erick Ramos señaló que el apóstol San Pablo, habla sobre la importancia de la unidad. La interpretación del padre es que, en la vida solo hay una iglesia, no hay divisiones.

“Somos parte del cuerpo místico de Cristo. No podemos andar diciendo: -soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cristo, soy carismático, soy Romero, soy…». No, hermanos, somos uno, somos de Cristo. La Iglesia es una, con múltiples carismas, donde actúa el Espíritu Santo con múltiples movimientos, pensamientos y formas de vida”.

Ramos enfatizó que esa es la belleza de la iglesia católica: la diversidad, porque en ella, hay unidad. “Cuando tenemos a Cristo a la cabeza, se acepta el carisma del otro, se acepta la santidad de los demás”. “Antes de juzgar a los mismos miembros de la iglesia, debemos saber que formamos parte del mismo cuerpo místico de Cristo. Debemos saber que somos uno”.

Sobre el llamado de Dios con su iglesia, Ramos enfatizó que, si es necesario dejarlo todo, se deja. “Ese debería ser nuestro estilo de vida: saber escuchar la voz de Dios que nos llama y estar dispuestos a dejarlo todo”. “El Señor siempre querrá más, porque la recompensa es grande, es el cielo eterno y es el mejor lugar donde todos podemos estar”, concluyó el padre.

La comunidad romeriana, en su procesión de ofrendas, presentó al padre Rutilio Grande, fray Cosme Spessotto y los laicos Nelson Lemus y Manuel Solórzano dando Acción de Gracias a Dios por su beatificación y a la iglesia por reconocer su martirio y sus virtudes. La beatificación de los cuatro mártires fue el 22 de enero de 2022 en la Plaza Divino Salvador del Mundo, ante cientos de feligreses.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...