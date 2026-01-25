Movimiento social marcha por los 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diversas organizaciones sociales, sindicales, trabajadores despedidos, veteranos y ciudadanía, marcharon este domingo para conmemorar los Acuerdos de Paz y contra los despidos arbitrarios, el alto costo de la vida, agua, endeudamiento, pensiones y diversos temas más.

Sonia Urrutia, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), señaló que el Acuerdo de Paz «fue una lucha histórica» y algunos de esos acuerdos fueron «respetar los derechos humanos y la creación de diferentes instituciones al servicio de la población».

“A 34 años de esa firma de los Acuerdos de Paz enfrentamos una profunda crisis de retrocesos democráticos en nuestro país, en donde las instituciones que fueron creadas bajo la firma de los Acuerdos de Paz ahora están cooptadas por el Ejecutivo, enfrentamos un debilitamiento a las diferentes instituciones”, destacó Urrutia.

“Para nosotros no puede haber paz si no reivindicamos esas luchas históricas que se conquistaron como pueblo salvadoreño, no puede haber paz con dignidad si no se respeta los derechos humanos en el cual hoy como movimiento social, exigimos cese el régimen de excepción que tanto daño ha hecho a las familias más pobres de este país”, puntualizó Urrutia.

También, más de 40 comunidades históricas de El Salvador coinciden que el contexto actual agrava la democracia y la economía, por lo que marcharon por una nueva democracia y un nuevo modelo económico.

Las comunidades repobladas de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, Usulután y otros departamentos resaltaron la importancia y el significado histórico de los Acuerdos de Paz. “Los Acuerdos pusieron fin a doce años de un guerra civil y cinco décadas de militarismo atroz; por tanto, no son “una farsa”, como dice el relato negacionista del actual gobierno”, es de recordar que Bukele los ha catalogado como “una farsa”.

“El hecho de que la ´democracia liberal-representativa´ derivada de los Acuerdos de Paz haya resultado insuficiente para resolver los problemas estructurales del país, no justifica la instalación de una ´democracia totalitaria´ que no es más que una nueva dictadura”, comentaron las comunidades.

En ese sentido propusieron una nueva democracia que sea “participativa” y donde la población puede decidir directamente en los aspectos que afectan su vida.

Las comunidades también propusieron un nuevo modelo económico-social productivo, incluyente, solidario y sustentable. “Que priorice la justicia tributaria, la producción alimentaria, las pensiones dignas, el apoyo la micro y pequeña empresa, una mejor salud y educación, oportunidades para la juventud, los empleos dignos y salarios justos, la protección a sectores vulnerables, el combate a la pobreza y a la concentración de la riqueza, el cuidado del agua y el medioambiente, el acceso a vivienda y demás necesidades, demandas y aspiraciones de la gente”.

Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), denunció los retrocesos y el desmontaje de ese proceso de paz que había silenciado los fusiles y desmilitarizado el país.

“Tenemos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una vergüenza para este país. Los fallecidos en la época de la guerra, estarían indignados por tener una Procuraduría donde no vela por los derechos humanos. Estamos con un régimen de excepción, con más de 90.000 personas capturadas, en un porcentaje muy alto, son inocentes”, lamentó Ramírez.

También, en la marcha participaron representantes del sector de salud, quienes han sido despedidos de manera arbitraria por el Gobierno de Bukele. Ericka de León, señaló que, desde diciembre de 2024, a los trabajadores de Salud “los han masacrado”.

“Desde ese entonces, mes a mes, gota por gota de sangre, han estado despidiendo en diferentes números de trabajadores. No es posible que a más de 34 años (de los Acuerdos), nuestras generaciones pasadas tuvieron que andar bajo balas”, para conquistar lo que ahora, en el Gobierno se les “ha arrebatado”, enfatizó Ericka de León.

La marcha inició minutos después de las 9 de la mañana y finalizó una hora después, en la Plaza Cívica, en el Centro de San Salvador. realizaron un plantón en las gradas de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), donde cada organización brindó palabras de cierre.

