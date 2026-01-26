Macron rechaza propósitos de Trump sobre OTAN en Afganistán

Compartir

París/Prensa Latina

El presidente francés, Emmanuel Macron, tildó de inaceptables los comentarios de su par estadounidense, Donald Trump, quien minimizó el papel de soldados de la OTAN de otros países en la invasión a Afganistán.

Citada por el diario Le Monde, una fuente del entorno del mandatario galo consideró que los propósitos del jefe de la Casa Blanca ni siquiera merecen una reacción.

“Es a los familiares de los soldados caídos a la que el jefe de Estado desea trasladarles consuelo y reiterarles el reconocimiento y el recuerdo respetuoso de la nación”, precisó.

El jueves, en una entrevista con la cadena que acompaña su gestión Fox News, Trump afirmó que Estados Unidos no necesitó nunca a sus aliados de la OTAN en la guerra en Afganistán y que estos estuvieron “un poco lejos de la línea del frente”.

Algunos países también reaccionaron con malestar a tales comentarios, como Dinamarca, Italia y Reino Unido.

En Francia, la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, había respondido la víspera con una foto del sepelio de militares galos que murieron en Afganistán.

La titular recordó que en ese país 90 soldados franceses perdieron la vida y varios resultaron heridos, un sacrificio –subrayó- que impone respeto.

Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, Washington invadió Afganistán acusando al régimen talibán de amparar a los responsables, para lo que invocó el artículo 5 de la OTAN, la única vez en más de 75 años que se activa este recurso de respuesta colectiva a un ataque.

Durante la agresión y posterior ocupación del país asiático Estados Unidos sufrió dos mil 461 bajas mortales y los otros miembros de la OTAN más de mil 100, entre ellos Reino Unido 457, Canadá 159, España 102, Francia 90, Alemania 62, Italia 53, Polonia 44, Dinamarca 43 y Australia 41.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...