Los precios siguen aumentando

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César Villalona

11 de junio de 2026

El año pasado, Bukele y algunos ministros dijeron en varias ocasiones que había una deflación, es decir, que los precios de los bienes y servicios estaban disminuyendo de forma generalizada y sostenida.

Decirle eso la gente era algo atrevido, pues la gente sabía que todo estaba caro. Al finalizar 2025, el Banco Central de Reserva reportó una inflación de casi 1%, o sea, que no hubo la tal deflación.

Entre enero y mayo de este año la inflación fue de 2.53%, o sea, que en solo cinco meses superó mucho la de todo el año pasado.

La inflación mide la variación de los precios de 238 bienes y servicios, agrupados en 12 rubros. En el rubro de salud va en 2.8% y en el de transporte en 6.4%. Además, la canasta alimentaria se encareció 4% entre enero y abril y los precios de los combustibles han subido casi 30%.

Bukele y sus ministros ya no hablan del tema. Se les olvidó la deflación y callan ante la inflación. Pero tampoco toman medidas para bajar los precios ni para mejorar los ingresos de la población.

Lo cierto es que al gobierno no le interesa mejorar los ingresos de la gente, sino los ingresos suyos. Por eso no deja de endeudase. Hasta abril de este año la deuda pública había aumentado en $716 millones.

En nuestro país sube la deuda pública, suben los precios y no hay empleo. Eso lo dice la gente y lo corroboran los datos.

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