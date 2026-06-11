Lluvias dejan árboles caídos y accidentes de tránsitos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las lluvias de las últimas horas, han dejado árboles caídos, tragantes tapados y accidentes de tránsito en diferentes puntos del país.

Es de recordar que durante esta semana, se tiene la tormenta tropical Cristina en las costas de El Salvador y Nicaragua, por ello, se ha reportado un incremento de las lluvias en el país. La Dirección Nacional de Protección ha decretado alerta naranja debido a este fenómeno.

En el territorio se ha evidenciado algunos estragos; por ejemplo, sobre la calle que, de Usulután, conduce a Santiago de María, un árbol cayó y obstruyó el paso vehicular. Las autoridades trabajaron para liberar el tránsito.

En la carretera a Sonsonate, la rama de un árbol cayó sobre un cable del tendido eléctrico y quedó a media altura impidiendo que pasara una rastra. El percance generó un fuerte congestionamiento vehicular. También, un árbol cayó en las cercanías del desvío de Apastepeque, San Vicente.

El personal de FOVIAL trabajó en la limpieza de drenajes en la calle que conduce del distrito de San Rafael Obrajuelo, municipio de La Paz Este, hacia el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro, para facilitar el adecuado flujo de las aguas lluvias y contribuir a la seguridad vial.

En el Barrio Cisneros, personal de Protección Civil Municipal realizó labores de drenaje en un tragante para evitar acumulaciones de agua y fortalecer el flujo de las aguas lluvias en la zona. Estas acciones buscan reducir el riesgo de inundaciones y proteger a las familias del sector. En las fotografías compartidas se pudo presenciar la significativa cantidad de basura sacada del drenaje.

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 27 de la carretera Comalapa, en el sector de Olocuilta, en el sentido que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador. En el percance, un vehículo perdió el control y se salió de la vía. Los equipos de primera respuesta se trasladaron a la zona para atender la emergencia. Al menos 3 personas resultaron lesionadas.

También, Cruz Verde Salvadoreña informó sobre un accidente de tránsito sobre la carretera Monseñor Romero, por el paso a desnivel de la 17 avenida norte, en Santa Tecla. En el hecho, tres vehículos fueron los involucrados, la institución de socorro atendió a dos personas que resultaron lesionadas, estas fueron estabilizadas y trasladadas a un centro asistencial.

En horas de la madrugada de este jueves, un motociclista falleció luego de perder el control sobre el km 49 ½ de la carretera Troncal del Norte, en El Coyolito, Chalatenango. Elementos de Cruz Verde Tejutla fueron alertados del accidente sobre el carril principal de la vía y al llegar al lugar, la víctima, un hombre, ya no presentaba signos vitales.

Sobre la situación de los afectados por las lluvias, al menos 15 familias fueron resguardadas en el albergue del cantón Cangrejera, en La Libertad, ellos permanecen en un espacio seguro ante los efectos del fenómeno climático Cristina. En el lugar se les brinda alimentación e insumos básicos, según lo informan las autoridades de Gobierno,

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