Franklin Martínez advierte desgaste del oficialismo y plantea retos rumbo a 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El comunicador social y analista político Franklin Martínez aseguró que El Salvador atraviesa un momento de creciente preocupación ciudadana por la situación económica y señaló que el país se encamina hacia un escenario electoral complejo de cara a los comicios legislativos y municipales de 2027. Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán.

Según Martínez, el tema económico se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. A su juicio, existe una diferencia cada vez más marcada entre la realidad cotidiana que enfrentan las familias salvadoreñas y la imagen de progreso que proyecta el Gobierno a través de campañas de comunicación.

El analista retomó una reflexión del sacerdote Juan Vicente Chopin, quien recientemente utilizó la metáfora de las “luces LED” para describir lo que considera una estrategia de apariencia y espectáculo. Martínez sostuvo que la administración pública privilegia la propaganda y la construcción de narrativas antes que la solución de los problemas estructurales que afectan a la población.

Críticas a alcaldes, diputados y funcionarios

Durante la entrevista, Martínez afirmó que los alcaldes vinculados al partido oficialista enfrentan un creciente rechazo ciudadano debido al abandono de las comunidades y a la falta de defensa de los intereses locales frente a las decisiones del Gobierno central. También cuestionó el desempeño de los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes acusó de haber renunciado a su función de fiscalización y control político.

El analista puso como ejemplo a los seis diputados de La Libertad, de quienes aseguró que no han presentado iniciativas de ley propias durante el actual período legislativo. Además, cuestionó el costo que representa para el Estado el mantenimiento de la estructura legislativa. En tres años, de los impuestos de los salvadoreños se le han pagado 2.4 millones de dólares en salarios a eos seis diputados por no hacer nada, solo puyar el botón.

Asimismo, dirigió críticas a varios miembros del gabinete de Gobierno, señalando que algunos funcionarios han perdido credibilidad pública debido a controversias y cuestionamientos surgidos en redes sociales y medios de comunicación, pero sobre todo por su ineptitud manifiesta.

Hoy, el gobierno ha tenido que recurrir a sus hermanos, en la esfera comunicaciones, porque ni los alcaldes, ni los legisladores ni sus funcionarios tienen credibilidad ante la opinión pública.

El peso de la narrativa política

Martínez considera que la principal fortaleza del presidente Nayib Bukele continúa siendo su capacidad de comunicación y el control de la narrativa pública. Sin embargo, sostiene que la imagen presidencial ya no encuentra el mismo respaldo en alcaldes, diputados o funcionarios, quienes enfrentan niveles de desgaste superiores a los del mandatario.

A pesar de ello, señaló que el oficialismo mantiene una posición dominante debido al control institucional y al uso de los recursos públicos. Según su análisis, el Ejecutivo conserva influencia sobre la mayoría de instituciones estatales y cuenta con amplias herramientas para sostener su proyecto político.

Deuda, economía y percepción ciudadana

Uno de los puntos centrales de la intervención de Martínez fue el crecimiento de la deuda pública. Citando del economista César Villalona, afirmó que el endeudamiento estatal habría aumentado en más de 14 mil millones de dólares durante los últimos siete años. A su juicio, esos recursos han servido para sostener un modelo político basado en la promoción de obras y en la construcción de una imagen favorable del Gobierno.

El analista sostuvo que los ciudadanos comparan constantemente los mensajes oficiales con su realidad diaria. Como ejemplo mencionó las dificultades económicas de muchas familias, así como las denuncias relacionadas con la falta de medicamentos o limitaciones en el sistema de salud.

Martínez también afirmó que la economía salvadoreña continúa dependiendo en gran medida de las remesas familiares enviadas desde el exterior y cuestionó que no se hayan producido transformaciones profundas en el modelo económico vigente.

Visión sobre el escenario político

En su análisis histórico, Martínez recordó los gobiernos de ARENA y del FMLN, señalando que ninguno logró modificar sustancialmente el modelo económico del país. Consideró que diversos grupos de poder económico han mantenido influencia sobre las decisiones nacionales independientemente de quién ocupe la Presidencia.

También sostuvo que, a partir de 2021, el Gobierno consolidó un mayor control institucional tras los cambios ocurridos en la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Según Martínez, ello permitió una nueva relación entre el Ejecutivo y sectores empresariales tradicionales.

Retos hacia el futuro

De cara al período posterior a 2027, el analista identificó tres posibles desafíos para el país: la expansión de proyectos mineros, un eventual incremento de impuestos para hacer frente a las necesidades fiscales y un aumento de las tensiones políticas y sociales derivadas del desgaste gubernamental.

Finalmente, Martínez llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y a participar activamente en el debate público. Consideró que el país se encuentra en una etapa de transición política y sostuvo que los sectores opositores deberán construir propuestas, que denominóa “la ruta de salida”.

El analista concluyó que el futuro político de El Salvador dependerá de la capacidad de la población para evaluar críticamente la realidad nacional y de la aparición de nuevos proyectos capaces de responder a las demandas económicas y sociales que, según afirmó, se han vuelto cada vez más evidentes en la vida cotidiana de los salvadoreños.

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