Organizaciones exigen libertad de los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sociales pidieron este miércoles la liberación de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, detenidos hace 2 años tras ser acusados por supuestos actos de terrorismo en el contexto de la investidura del segundo mandato de Nayib Bukele.

Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), recordó que hace dos años, fueron “capturados arbitrariamente”: Atilio Montalvo, José Santos Melara, Alfonso Mira, Roberto Esquivel, Eliseo Segura, Ismael Santos, Wilfredo Paredes y Carlos Mejía, todos ellos dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, espacio que aglutina a organizaciones de veteranos de la Fuerza Armada y de excombatientes del FMLN.

También fue detenido el comunicador y líder comunitario Luis Alberto Menjívar, quien además era estudiante de sociología de la Universidad de El Salvador. Él es acusado por los mismos delitos que los veteranos de guerra.

Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario Pensamiento Crítico, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, hizo énfasis en Menjívar, en su calidad de estudiante universitario, y pidió su liberación.

Las capturas se efectuaron entre la noche del 30 y la madrugada del 31 de mayo de 2024 y se extendió hasta el 3 de junio, en vísperas de la toma de posesión “inconstitucional” del segundo mandato presidencial.

Palacios recuerda que a los veteranos “los detuvieron con engaños y luego los acusaron falsamente de planificar ´actos terroristas´; sin embargo, investigaciones periodísticas señalan que el caso fue “inventado”, ya que las “pruebas son falsas y además, con un testigo que estaba en dos lugares al mismo tiempo, en El Salvador y en México”.

“Hay otros elementos de origen que expresan la falsedad de las acusaciones, no solo como fueron capturados, sino también por lo que la Policía Nacional Civil pone como pruebas que a todas luces son fabricadas e inconsistentes”, comentó Palacios.

De los detenidos, solo Atilio Montalvo recibió medidas sustitutivas en julio de 2025, tras pasar 13 meses en prisión y estar al borde de la muerte, según lo informó su familia.

La hija de Atilio Montalvo, Silvia Montalvo, dijo que la salud de su padre se deterioró significativamente dentro de la cárcel. Actualmente, enfrenta insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca severa. “Estas enfermedades pues se han llegado a ser severas y han llegado a impactar en la salud de mi padre por todo el año que estuvo en prisión”.

El resto de veteranos siguen encarcelados, a pesar de su delicado estado de salud, debido al padecimiento de diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas como la hipertensión. De hecho, las organizaciones enfatizaron que uno de los casos más graves es José Santos Melara; a Melara se le acusó de presuntamente financiar los supuestos actos terroristas.

“Ante la falta de pruebas, la Fiscalía General de la República se ha dedicado a alargar el proceso judicial, solicitando prórroga para encontrar las pruebas que no tiene porque no existen”, agregó Palacios.

De hecho, la última de estas prórrogas se vence el próximo 14 de junio, y la Fiscalía no solicitó una nueva prórroga, ya que la ley no se lo permite, por lo que, después de la fecha, la FGR tendrá 5 días para presentar el dictamen de acusación, para que luego, le sea notificada a la defensa y programar una audiencia única.

El abogado de José Santos Melara, Guillermo García, informó que a la Fiscalía se le acabó el plazo de instrucción luego de 2 años. “El plazo se vence el domingo 14, tenían que hacerlo 15 días antes (si se pretendía prorrogar la instrucción). (pero) hasta este momento no hay una solicitud de ampliación del plazo y la ley ya no le faculta para seguir prorrogando el caso”, destacó García.

“Esperamos que, a más tardar en el plazo de cinco días contados a partir del 15 de junio, la Fiscalía presente el dictamen de acusación o el sobreseimiento definitivo a favor de los compañeros detenidos de la Alianza del Salvador en Paz”, destacó García.

Si el fiscal del caso no presenta el dictamen de acusación, el juez puede solicitarlo al fiscal superior para que lo presente en un plazo de tres días. Si en caso de no hacerlo, el Tribunal debe ordenar sobreseimiento definitivo para todos los involucrados.

Las organizaciones demandaron al Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador que convoque a audiencia y deje en libertad a los veteranos o que otorgue medidas sustitutivas a la detención para continuar el proceso en libertad.

“Nuestra petición se basa en los principios de legalidad y humanidad. Legalidad en tanto que las capturas fueron arbitrarias y la acusación carece de pruebas reales y consistentes y de humanidad porque la salud se deteriora y algunos de los compañeros detenidos incluso podrían morir en la cárcel”, concluyó Lourdes Palacios.

Las organizaciones señalaron que la detención de los veteranos es “persecución política” por las constantes denuncias que hacía el sector en contra del Gobierno. Señalaron que actualmente existen al menos 86 presos políticos.

David Jovel, representante de los veteranos de guerra del FMLN, recordó que en una conferencia que brindó la Alianza Nacional El Salvador en Paz, se habló de una serie de actividades “totalmente pacíficas” que se iban a realizar el día de la toma de posesión de Bukele; pero no actos terroristas como lo hizo creer el Gobierno de Bukele.

“En ese momento ellos (El Gobierno) sabían de que había esa serie de actividades y por lo tanto, procedieron a la captura de la mayoría de compañeros de la dirección de la Alianza El Salvador en Paz; les crearon toda una serie de mentiras y un show; quedó claro de las intenciones del régimen de no querer aceptar ningún tipo de protesta que pudiera haber en contra de la reelección”, agregó Jovel, ya que Bukele pisoteó la Constitución para poder reelegirse, según las organizaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...