Colegio Médico pide medidas de protección para personal sanitario ante tormenta Cristina

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colegio Médico de El Salvador expresó su preocupación por las condiciones laborales del personal médico y sanitario, las cuales podrían agravarse ante la alerta climática provocada por la tormenta tropical Cristina y la extensión de jornadas laborales de hasta 12 horas.

La institución manifestó, a través de un comunicado, su profunda preocupación por las condiciones en las que médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud enfrentan esta emergencia.

La gremial defensora de los derechos de los profesionales de la medicina señaló que las jornadas extendidas de 12 horas continúan siendo una práctica que vulnera los derechos laborales del personal de salud, y que, en el contexto de la tormenta, la situación se agrava debido a las dificultades para desplazarse hacia sus hogares por el riesgo de inundaciones y bloqueos en las vías de acceso.

«Reconocemos y admiramos el esfuerzo y la dedicación del personal sanitario, que una vez más demuestra su compromiso en esta emergencia, como lo ha hecho en todas las demás crisis que ha enfrentado el país. Sin embargo, este compromiso no puede seguir sosteniéndose sin garantías mínimas de protección y condiciones dignas», señaló la gremial.

Ante esta situación, el Colegio Médico exigió al Ministerio de Salud y al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) la implementación inmediata de medidas de protección que incluyan:

La dotación suficiente de equipo de seguridad y transporte seguro para el personal sanitario que no cuente con medios propios para movilizarse.

El refuerzo de personal para evitar la sobrecarga laboral, mediante la contratación de más profesionales, la redistribución adecuada de turnos y el fortalecimiento de los equipos en áreas críticas, a fin de garantizar períodos de descanso y una atención de calidad.

Asimismo, la implementación de protocolos claros de evacuación y atención en zonas de riesgo.

El Colegio Médico de El Salvador también hizo un llamado a la población a garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos durante la emergencia.

«Mantenga a la mano sus medicamentos de uso diario y asegúrese de contar con dosis suficientes para el tiempo que dure la emergencia», recomendó la gremial.

Además, instó a evitar la exposición prolongadas a la humedad, consumir agua potable o previamente hervida y mantener una adecuada higiene de manos para reducir el riesgo de infecciones y prevenir enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

También pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, procurando que permanezcan en lugares seguros y secos.

Asimismo, recomendó acudir a hospitales y unidades médicas únicamente en casos de urgencia, con el fin de evitar la saturación de los servicios de salud durante la emergencia.

La gremial médica hizo además un llamado especial a cuidar la salud mental.

«Las emergencias climáticas generan ansiedad y estrés; por ello, es importante procurar espacios de descanso, mantener la comunicación con familiares y fortalecer el apoyo comunitario para preservar el bienestar emocional», indicó.

Por otra parte, el Colegio Médico concluyó que el Estado debe garantizar condiciones dignas de trabajo y adoptar medidas inmediatas y efectivas para proteger tanto a la población como al personal sanitario durante esta emergencia.

«La población necesita un sistema de salud fortalecido, con profesionales que trabajen en condiciones dignas para responder con calidad y humanidad en tiempos de crisis», concluyó.

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