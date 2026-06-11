Asamblea aprueba préstamo de $9.6 millones para planta de energía solar

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno suscribir, a través del Ministerio de Hacienda, un contrato de préstamo con el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe por $9.6 millones.

El monto del empréstito es de hasta 3 millones de dinares kuwaitíes, equivalentes a $9,689,609.51, que servirá para instalar una planta de energía solar fotovoltaica de San Matías, en el municipio de La Libertad Norte, departamento de La Libertad.

Dicha planta supuestamente permitirá, principalmente, impulsar iniciativas orientadas a ampliar la capacidad instalada de fuentes renovables y contribuirá a satisfacer la demanda nacional eléctrica, debido a que se reducirá la dependencia hídrica en época seca, según se dijo en la Asamblea.

El proyecto incluye la instalación de los paneles fotovoltaicos terrestres, estaciones de inversores, una subestación de dos transformadores, la interconexión a la red nacional, vías de acceso y edificios necesarios para el control y la operación de la planta.

El plazo del préstamo es de hasta 25 años, incluyendo tres años de periodo de gracia.

Acuerdo entre El Salvador y Guatemala para familiares de diplomáticos

En otro tema; con 59 votos, se aprobó un acuerdo entre El Salvador y Guatemala sobre reciprocidad en el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y consulares.

El convenio fue suscrito el 25 de marzo con el fin de que los familiares dependientes de dicho personal pueda trabajar legalmente en el país donde estén acreditados, previa autorización de las autoridades competentes.

Entre los beneficios planteados es que se tendrá una mayor estabilidad económica para las familias acreditadas en el exterior, oportunidades de desarrollo profesional y experiencia laboral internacional, así como mayor seguridad jurídica.

Además, según explicó el oficialismo, se fortalecerán las relaciones bilaterales y habrá un intercambio de conocimientos, capacidades técnicas y experiencia profesional entre El Salvador y Guatemala.

Como parte del convenio, se considerarán familiares dependientes el cónyuge; los hijos solteros menores de 21 años, que dependan económicamente de sus padres; los hijos menores de 25 años que cursen estudios superiores y los hijos con discapacidad física o mental que dependan de sus padres.

La solicitud de autorización se presentará por medio de la misión diplomática correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor. Si la persona cambia de empleo deberá tramitar una nueva autorización.

Quienes ejerzan una actividad laboral estarán sujetos a las leyes del país receptor en materia de impuestos, seguridad social y previsión social. El acuerdo no implica el reconocimiento automático de títulos académicos, estudios o grados profesionales. Además, los familiares que trabajen al amparo de este acuerdo no gozarán de inmunidad civil o administrativa en asuntos relacionados con su empleo.

La autorización para trabajar finalizará, como máximo, dos meses después de que el funcionario diplomático o consular del cual depende el familiar concluya sus funciones en el país receptor.

El acuerdo estará vigente cuando ambos Estados notifiquen que han cumplido sus procedimientos internos de aprobación y tendrá vigencia indefinida. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el convenio mediante una notificación escrita.

Ratifican tratado para homologar normas de registro de patentes de diseños

En un tema relacionado, la Asamblea ratificó con 60 votos el Tratado de Riad sobre Derecho de los Diseños (DLT). Dicho procedimiento servirá para fortalecer el sistema nacional de propiedad intelectual al garantizar a los salvadoreños los mismos estándares de simplificación procedimental disponibles en los países más avanzados en materia de propiedad intelectual.

Según información legislativa, el Tratado de Riad es una herramienta internacional, adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza. Esta armoniza los requisitos de presentación de solicitudes de registro de patentes de diseños industriales ante las oficinas nacionales.

Tras la ratificación, el país contará con un marco procedimental armonizado para las tres principales categorías de propiedad industrial: patentes de invención, patentes de diseños y marcas.

Día del mercadólogo salvadoreño

Con 59 votos a favor, la Asamblea declaró el 20 de mayo de cada año como Día del Mercadólogo Salvadoreño, con el fin de reconocer el aporte de estos profesionales a la sociedad, ya que inciden en el crecimiento de los sectores productivos y de servicio.

Además, contribuyen a estrechar la relación entre las organizaciones y los consumidores, generando oportunidades de crecimiento para los sectores público y privado.

Los profesionales en esta área se especializan en el análisis de mercados, el estudio del comportamiento de los consumidores y el diseño de estrategias comerciales y de comunicación.

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