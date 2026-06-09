LA EDICIÓN 2.0 DEL NUEVO PLAN CONDOR PARA LATINOAMÉRICA

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

Como fuera aquel lejano 11 de septiembre de 1973, también ahora la agresión que contra nuestra región adelanta el norte es a traición.

Y también como entonces, los verdugos son de nuestra tierra, de nuestra propia gente, vendiendo su honra y nuestra tierra, por treinta monedas, para mayor vergüenza.

Alegan ser patriotas, defender los intereses de las mayorías, gobernar en orden, generar progreso, el mismo discurso que escuchamos desde hace 200 años, pero bajo sus regímenes solo logramos estar cada vez peor.

Tan peor, que son los juídos, los que marchan por los caminos para buscarse la vida bajo otro cielo porque aquí, en su propia tierra, se les negó la vida, yéndose como ilegales, son los que mantienen al país y a esa cada vez más rebosante riqueza para esos pocos.

Pero ahora, a diferencia de aquel 1973, cuando la motivación del norte era la contención al progresismo, éste es obligado a replegarse en todas partes, de oriente medio, de Europa del este, del Cáucaso, del lejano oriente, de la propia Europa, desde donde retrocede urgido por los propios fracasos acumulados en los yerros descarnados de calculo acometidos en los conflictos que provocó, tratando de aislar al gigante ruso, de asfixiar a China, participando del genocidio en Gaza, imponiendo narcos como presidentes, secuestrando presidentes en ejercicio, violentando el marco internacional legal, estableciendo aranceles absurdos, abanderando el neonazismo, en suma, abrazando el derrotero de la decadencia fijada en el conservadurismo más fanático.

Así, y para procurarse un poco más de tiempo de vacío goce del saqueo que hace al mundo, del que supone sigue siendo el rey, EU de nuevo extiende un nuevo plan cóndor al completo sur, con un renovado ánimo de apropiarse nuestras riquezas, subordinando a sus intereses a la región, lo que procura hacer incluso con la fuerza.

Recuerda las crudas amenazas que el ejecutivo estadounidense hiciera a Brasilia, demandando la pronta liberación de su lacayo el golpista y frustrado magnicida, Bolsonaro, amenazando con aranceles, a lo que Lula respondió con completa calma, “…debería el señor Trump atender sus problemas domésticos, que amenazan desbordarlo”, o cuando a pesar de lo procurado por el pueblo hondureño, impone en el ejecutivo a un trasnochado Asfura, paje del narco; y qué decir del caso Paz, que logra apenas por desgaste, el respaldo del pueblo boliviano, y que, al no ser realmente un boliviano bien nacido, como tampoco lo es el candidato que amenaza Colombia, intenta de buenas a primeras reimponer los fueros y privilegios de los de siempre, a costa del soberano, a lo que el Tahuantinsuyo replica apropiándose plazas y ciudades con el fin de remover ese espurio régimen del ejecutivo.

Es decir; si bien EU aún detenta poder económico y militar, no puede ya continuar amenazando impunemente a nuestros pueblos, lo que la hidalguía de Cuba, Méjico, Bolivia y Colombia demuestra sin dejar a dudas.

Así que, seguirán los EU promoviendo la desolación, pero su fin ya está trazado.

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