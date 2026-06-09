Diputados acuerdan prorrogar ley que sanciona a gasolineras y distribuidores de gas propano 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para que se extienda, por un año, la vigencia de la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Cadena de Comercialización de Productos Derivados del Petróleo. Con ello, según se dijo en la instancia legislativa, el Estado continuará su trabajo de vigilancia, regulación y sanción de forma especial.

La gerente legal de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), Jaqueline Palacios, explicó a la Comisión que el propósito de la prórroga es controlar que las estaciones de servicio de gasolina y las plantas envasadoras de gas licuado respeten los precios máximos de venta, la calidad y que vendan la cantidad exacta.

“Solicitamos la vigencia de esta ley para que continuemos con la fiscalización, con las inspecciones y con las facultades de supervisión en las ventas de gasolina y en las ventas de los cilindros de uso doméstico para que brindemos la certeza jurídica sobre los productos derivados del petróleo y seguir asegurando la cantidad exacta, la calidad y el precio”, expresó Palacios en la instancia legislativa.

De hecho, la normativa transitoria vencería el próximo 30 de junio. Con la prórroga, la ley entraría en vigencia el 1 de julio de este año, previa publicación en el Diario Oficial, y sus efectos caducarían el 30 de junio de 2027. Esta normativa fue aprobada por primera vez en 2022 por el conflicto en Ucrania y se modificó en julio de 2025 por la guerra entre Israel e Irán.

El incumplimiento de la normativa genera sanciones para los distribuidores de cilindros de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles. Las multas que se les imponen si impiden a las autoridades hacer las inspecciones o incumplen el precio máximo de venta van desde los $500 a los $100,000.

En caso de no atender la instrucción de interrumpir la salida de vehículos durante una inspección, o no envasar el contenido exacto de gas en los cilindros de GLP, las multas oscilan entre $10,000 a $100,000.

Día del mercadólogo

En otra noticia, la Comisión de Niñez e Integración Social dictaminó a favor de declarar el 20 de mayo, de cada año, como Día del Mercadólogo Salvadoreño. La normativa busca “destacar y valorar” la contribución de estos profesionales a la sociedad, se reconoce su labor y su incidencia en el crecimiento de los sectores productivos y de servicios del país.

A la comisión legislativa asistieron profesionales de mercadeo de la Universidad Católica de El Salvador (UNICAES). Ileana Rodríguez, docente de la institución, expuso que los mercadólogos “son parte fundamental para desarrollar el comercio”, sobre todo el electrónico, pues ha tomado auge en los últimos años.

“Se nos hace necesario estar representados y tener una fecha en la cual podamos celebrar ese profesionalismo que cada uno de nosotros puede aportar al país”, señaló Rodríguez.

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