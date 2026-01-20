Ataque de EEUU a Venezuela intenta dar continuidad al paradigma colonial, afirma excanciller boliviano

Compartir

MÉXICO/Xinhua

Por Wang Zijian y Wang Zhiying

La reciente acción militar de Estados Unidos contra Venezuela no solo tiene como su meta apoderarse de los recursos naturales del país sudamericano, sino que también intenta dar continuidad al paradigma colonial, afirmó en una entrevista vía telefónica con Xinhua el exministro boliviano de Relaciones Exteriores (2017-2018), Fernando Huanacuni, agregando que el Sur Global no debe sucumbir ante esta amenaza.

Huanacuni aseveró que el ataque de Estados Unidos a Venezuela tiene como objetivo claro adueñarse del petróleo, un recurso de valor estratégico para su seguridad nacional, pero no se debía olvidar, al mismo tiempo, su intención profunda de darle continuidad al paradigma colonial.

«El imperio obviamente quiere apoderarse de todo, y América Latina, Asia y África son ricos en recursos naturales estratégicos», dijo el excanciller de Bolivia, tomando el caso de Venezuela como un ejemplo.

No obstante, advirtió que la intención real del país norteamericano consiste en volver a posicionar el paradigma colonial en la época multipolar.

Este paradigma, según él, quería perpetuar una configuración donde los estadounidenses «son los superiores y elegidos, y todos tienen que obedecer».

«Muchos dijeron que la Doctrina Monroe ya está finalizada, es la historia pasada. Pero no, hoy en día estamos viendo la acción de la nueva etapa de Doctrina Monroe, más aún, la llamada Doctrina ‘Donroe’ (Corolario Trump)», afirmó.

A su juicio, la Doctrina Monroe reavivada viola todo el derecho internacional y pone en zozobra al mundo entero, incluida América Latina y los llamados aliados europeos de Estados Unidos.

Huanacuni subrayó que la acción de soberbia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vulnera todos los derechos jurídicos y políticos, consensuados a nivel de la humanidad y que hoy están siendo ignorados.

Destacó que a Estados Unidos no le interesan los derechos humanos, mucho menos le importaría la democracia bajo el pretexto de someter y saquear recursos naturales.

«Es una gran oportunidad para entender la realidad y darnos cuenta de la falsa promesa de democracia», indicó el entrevistado.

Desde su perspectiva, la potencia norteamericana no se detendrá por solo satisfacer su propio interés, sino que continuará tomando América Latina como su propiedad y expandiendo su influencia más allá, aludiendo al interés estadounidense por Groenlandia, lo que ha generado preocupación por parte de Europa.

Consultado por la distinta actitud que Europa mostró en el ataque a Venezuela y en la amenaza de Trump de anexión de Groenlandia, el boliviano criticó el doble rasero europeo.

«Cuando se ven afectados de manera directa, los países europeos alzan la voz en la medida en que deberían haber condenado la invasión a Venezuela», añadió.

«Hoy Europa está siendo testigo de lo que nosotros en Latinoamérica hemos vivido durante centurias: el colonialismo», afirmó.

Frente a la soberbia y la arbitrariedad del Gobierno de Donald Trump, Huanacuni exhortó al Sur Global a no sucumbir y a asumir la responsabilidad en este punto álgido de la historia, destacando el rol de organizaciones como BRICS.

«No podemos sucumbir ante esta soberbia impositiva que pretende nuevamente poner en herencia y seguir a través de la imposición colonial saqueando los recursos de la humanidad», sostuvo.

«Hoy en día los BRICS tienen una capacidad económica y además una capacidad tecnológica de poder generar un nuevo orden mundial económico», afirmó.

Ensalzó el intento de BRICS de descomponer la hegemonía financiera del dólar y lo definió como una prioridad para fortalecer al Sur Global en la lucha contra la arbitrariedad de Doctrina «Donroe».

Asimismo, señaló la similitud entre nuestra época y el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, considerando que ambos constituyen momentos determinantes para las décadas ulteriores.

«Estamos en un momento en el que la humanidad tiene que decidir qué rumbo va a tomar», dijo.

Por lo tanto, Huanacuni convocó a los países del Sur Global que aprovecharan esta oportunidad para acabar con la hegemonía y el paradigma de colonialismo.

Destacó que el Sur Global debe asumir su responsabilidad histórica, puesto que «el Sur Global tiene y debe poner los nuevos parámetros, hitos, principios del nuevo orden mundial».

