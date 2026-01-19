Sujeto habría asfixiado hasta la muerte a su pareja en Santa Ana

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un homicidio en Santa Ana, la víctima, es una mujer de 47 años quien habría sido asfixiada por su pareja.

El homicidio fue reportado por la cuenta de X de la PNC a las 3:36 de la tarde de este lunes. “La víctima es una mujer de 47 años, quien fue asfixiada por su pareja”, destacó la PNC.

El responsable fue capturado y se identificó como Álvaro Adonay Linares de 43 años, quien en un primer momento informó que la víctima estaba mal de salud, pero cuando los médicos verificaron ya estaba fallecida.

El sujeto será procesado por homicidio.

Este será el cuarto homicidio en lo que va del año, según los registros de la Policía Nacional Civil: el primero, fue el 2 de enero en El Paisnal, San Salvador Norte. La víctima fue un hombre de 59 años de edad, quien presentaba lesiones provocadas con arma blanca.

El segundo fue el 4 de enero, en Ilopango, San Salvador Este. Un hombre de 39 años perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca por su compañera de vida durante una discusión. El tercer homicidio ocurrió el 14 de enero en Apopa, San Salvador Oeste. La víctima fue un hombre que fue lesionado con arma blanca.

Durante el 2025, las autoridades de seguridad reportaron 82 homicidios ocurridos en todo el territorio nacional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...