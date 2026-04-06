PNC reporta homicidio en Zacatecoluca y detiene al presunto responsable

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, la víctima es un hombre de 34 años que fue lesionado con arma blanca. Según el recuento diario de la PNC, este sería el primer homicidio de abril.

El responsable fue capturado por la corporación policial y fue identificado como José Armando Mancía García de 38 años, quien comenzó a agredir a su esposa, la víctima quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero este lo atacó. El sujeto será procesado por el delito de homicidio.

En marzo de 2026, se registraron al menos 10 asesinatos según el recuento de la PNC. El 1 de marzo se cometieron dos asesinatos en San Pedro Puxtla y en Atiquizaya en el departamento de Ahuachapán.

Un día después, el 2 de marzo ocurrió otro homicidio en Metapán, Santa Ana Norte. Seguidamente, el 7 de marzo, se reportó un feminicidio en El Congo, hacia Santa Ana. El 10 de marzo, se reportó otro homicidio en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte. En Suchitoto, Cuscatlán, el 12 de marzo un hombre de 25 años murió luego de ser lesionado por causa de otro hombre.

El 21 de marzo, fue reportado el hallazgo de una mujer en Ilobasco Cabañas, pero de este caso, no se habló públicamente, la noticia circuló en redes sociales. El 24 de marzo una mujer fue asesinada en San Marcos, San Salvador Sur; tres días después, el 27 de marzo, se reportó el asesinato de un hombre de 46 años que había sido lesionado con un corvo. Mientras que el 29 de marzo, se reportó el homicidio de un hombre en Ashapuco, Ahuachapán.

En febrero, la PNC reportó 5 homicidios ocurridos a escala nacional; mientras que enero, contabilizó 4 crímenes violentos. En el canteo por parte de la PNC, no se consideran las muertes que realiza la PNC en “legítima defensa”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...