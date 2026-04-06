Ocho ahogados en periodo vacacional

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sistema Nacional de Protección Civil presentó este domingo un balance preliminar de emergencias atendidas durante el periodo vacacional. Al menos 8 personas han muerto por asfixia por inmersión.

El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos, José Vásquez, informó que los equipos han mantenido un trabajo constante enfocado en la prevención, mediante inspecciones técnicas en establecimientos comerciales, verificación de condiciones de seguridad y acompañamiento a actividades religiosas desarrolladas en distintos puntos del país.

Durante el periodo del 28 de marzo al 4 de abril, Bomberos reporta 195 emergencias atendidas, de las cuales, 140 fueron incendios en maleza, además de 11 incendios forestales, 24 estructurales, 11 en basureros y 9 en vehículos. En total, se contabilizan 195, lo que representa una disminución general del 46 % de incendios, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló que se han ejecutado 130 rescates acuáticos, de los cuales 97 son profundos y 33 simples. Asimismo, se registran ocho personas fallecidas por asfixia por inmersión y dos desaparecidas, para quienes continúan activas las labores de búsqueda.

“Quiero comentarles que lamentablemente se nos ha sumado un fallecido más por asfixia, por inmersión y todo apunta a que ha habido cierto grado de descuido. Probablemente no de bebidas alcohólicas, al menos en este caso, pero sí un cierto grado de descuido”, comentó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya en conferencia de prensa vertida este Domingo de Resurrección.

En cuanto a la seguridad vial, se reportan 444 accidentes de tránsito, con un saldo de 26 fallecidos. Además, 75 personas han sido detenidas por conducción peligrosa, principalmente por manejar bajo los efectos del alcohol.

Sobre los accidentes de tránsito existe un leve aumento del 5.5% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 421.

Diversas instituciones de socorro han realizado labores de rescate en este periodo vacacional: por ejemplo, la mañana de este domingo, la Marina Nacional, junto a otras instituciones de socorro, auxiliaron a nueve personas que se encontraban a bordo de una embarcación que volcó, en la playa El Cuco, debido a fallas en el motor y al oleaje.

También, la Marina Nacional en coordinación con otras instituciones de socorro, recuperaron el cuerpo sin vida de una persona que fue arrastrada por una ola mientras pescaba en un sector rocoso de una playa en la ciudad de Acajutla. Se le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (CPR), pero lamentablemente ya había fallecido.

Además, un adulto y un menor de 17 años, fueron rescatados en aguas profundas de la playa Metalío, Acajutla. Así como estos casos se han reiterado en diversas instituciones de socorro.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a actuar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y seguir las recomendaciones emitidas por las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, con el objetivo de prevenir emergencias y salvaguardar la vida, ya que este lunes 6 de abril, muchos salvadoreños seguirán de vacaciones.

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