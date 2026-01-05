PNC registra en Ilopango el segundo homicidio del año

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Un hombre de 39 años perdió la vida en Ilopango, San Salvador Este, luego de ser atacado con arma blanca por su compañera de vida durante una discusión. La PNC informó el hecho en horas de la tarde de este domingo y se convierte en la segunda muerte violenta del año.

De acuerdo con el reporte policial brindando en X, la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con su pareja Ana Ester Hernández Méndez, de 36 años, cuando una disputa por celos terminó en tragedia. La mujer tomó un cuchillo y lo lesionó a la altura del corazón, provocándole la muerte.

Tras el hecho, Hernández Méndez intentó evadir la responsabilidad al llamar al sistema de emergencias y alegar que actuó en defensa propia. Sin embargo, al llegar la patrulla policial y ser interrogada, confesó que ella había causado la lesión mortal.

La sospechosa fue capturada en el lugar y será remitida a las autoridades correspondientes por el delito de homicidio.

Este sería el segundo homicidio de 2026, según el recuento de la Policía Nacional Civil (PNC), pues el 2 de enero se registró un homicidio en El Paisnal, San Salvador Norte. La víctima fue un hombre de 59 años de edad, quien presentaba lesiones provocadas con arma blanca.

De acuerdo con el informe policial, el responsable fue identificado como Joni Armando Chacón Guerra, de 42 años. Ambos se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando una discusión derivó en violencia. Chacón Guerra atacó a la víctima con arma blanca, ocasionándole la muerte.

El agresor fue capturado y será remitido a las autoridades competentes por el delito de homicidio.

El 1 y 3 de enero de 2026, la PNC no registró homicidios en todo el territorio nacional.

