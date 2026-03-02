Página de inicio » Nacionales » Mañana de lunes reporta el tercer homicidio de marzo

Mañana de lunes reporta el tercer homicidio de marzo

Redacción Nacionales 2 marzo, 2026 Nacionales Comentarios desactivados en Mañana de lunes reporta el tercer homicidio de marzo 365 Vistas

Redacción Nacionales

Un homicidio fue reportado la mañana de este lunes en Metapán, Santa Ana Norte y este se convierte en el tercero en apenas dos días de marzo.

La víctima es un hombre quien había estado bebiendo alcohol con otro sujeto, este lo lesionó con un objeto contundente falleciendo en el lugar, dijo la institución policial en su cuenta en sus redes sociales.

El responsable del crimen, fue capturado e identificado como Héctor Carrillo Osorio, quien confesó que lo lesionó porque sospechaba que el fallecido le había hecho trampa durante un juego de naipes en el que le había ganado $240. El sujeto será remitido por el delito de homicidio.

Este se convierte en el tercer homicidio de marzo, ya que los primeros dos fueron reportados el domingo primero de marzo en  San Pedro Puxtla y Atiquizaya en el departamento de Ahuachapán.

Durante el mes de febrero, las autoridades registraron cinco muertes por violencia homicida, correspondientes a los días 2, 6, 8 y 23.

